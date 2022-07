Pastrana no asistirá a posesión de Petro por “diferencias éticas y políticas”

El expresidente fue uno de los más duros contradictores de Petro durante la campaña presidencial.

Falta poco más de una semana para la posesión de Gustavo Petro como nuevo presidente de Colombia y el comité organizador de la ceremonia de transmisión de mando afina los últimos detalles. Desde la organización vienen enviando miles de invitaciones para que personalidades de todo el mundo asistan al evento, entre ellos presidentes y expresidentes de la región. Uno de esos invitados fue el expresidente Andrés Pastrana, quien desde Bucarest anunció que no asistirá a la posesión de Petro.

Por medio de una carta, el exmandatario rechazó la invitación a la ceremonia, aunque agradeció al equipo de Petro por tenerlo en cuenta. Dijo que debió declinar debido a “insalvables diferencias éticas y políticas” que tiene con el gobierno entrante, que además de Petro encabezará la vicepresidenta Francia Márquez. Durante la campaña Pastrana tuvo duros cruces de declaraciones con el presidente electo y con varios integrantes del Pacto Histórico, y el expresidente enumeró algunas de ellas.

“Los interrogantes en torno al conteo del voto popular son espada de Damocles sobre la legitimidad del proceso electoral y la continuidad democrática al cabo de los cuatro años de mandato. Sus pactos con condenados en la cárcel de La Picota y el acuerdo ‘nacional’ con patente de corso para los corruptos abren la puerta al redoblado saqueo de las arcas del Estado”, escribió Pastrana en forma de crítica al gobierno entrante.

Otras de las razones de Pastrana para no asistir a la Plaza de Bolívar el próximo 7 de agosto son la supuesta legalización de cultivos ilícitos, algo que desde el gobierno electo no se ha mencionado, así como el “compromiso de borrón y cuenta nueva con las mafias”, otro tema del que no se ha hecho referencia alguna desde las toldas del Pacto Histórico. “Su postura inflexible sobre estos arreglos ha dejado en claro que son compromisos irrevocables de su gobierno”, concluyó Pastrana en la carta en la que finalmente le pidió a Petro “que rectifique oportunamente sus pactos”.

En la carrera hacia la Casa de Nariño, Pastrana fue una de las voces más inflexibles respecto a Petro. Desde la convención conservadora que se llevó a cabo en enero, el expresidente hizo varias críticas al presidente electo, así como a los expresidentes César Gaviria, Ernesto Samper y Juan Manuel Santos, a los que calificó como “jinetes del Apocalipsis”.

“Nuestros cuatro jinetes del Apocalipsis recorren los pocos países en los que la izquierda les aplaude su discurso. En los salones de Europa o en las conferencias del socialismo castrista. Nunca lo hemos visto descrestando incautos con la legalización de la droga en China, en Rusia, en Europa Oriental, India, Oceanía, los países musulmanes, en África o en Cuba. Su discurso es ante los ojos del mundo una vergüenza”, dijo en su momento el exmandatario.

Después, a pocas semanas de las elecciones legislativas, el expresidente Pastrana alertó sobre una supuesta reunión en España entre Petro y el presidente de Indra, entidad encargada de proveer el software para consolidar el escrutinio de los comicios. El expresidente le pidió directamente al registrador Alexander Vega y a la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Doris Ruth Méndez, aclarar el tema, pero desde la multinacional aclararon que era imposible que existiera una cita entre Petro y Marc Murtra, CEO de Indra, porque se encontraba en una gira por Oriente Medio.

Por otro lado, el equipo de Petro confirmó que ya son 17 las delegaciones internacionales que asistirán a la posesión presidencial. El rey Felipe VI de España y presidentes de las Américas como Gabriel Boric (Chile); Guillermo Lasso (Ecuador); Luis Abinader (República Dominicana); Luis Arce Catacora (Bolivia); Mario Abdo Benítez (Paraguay); Laurentino Cortizo (Panamá); Xiomara Castro (Honduras); Rodrigo Chaves (Costa Rica) y Alberto Fernández (Argentina), son algunos de los asistentes.

De México no estará el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero sí su esposa, la primera dama Beatriz Gutiérrez Müller. En representación de El Salvador estará Féliz Ulloa, vicepresidente de la nación y habrá delegaciones de Países Bajos (Curazao), de las cancillerías de Cuba, Portugal y Serbia, y comitivas de Reino Unido, Japón y Corea.