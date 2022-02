Peñalosa y Barguil cuestionan a Aida Merlano por supuestas presiones de Venezuela

Aida Merlano fue condenada por corrupción electoral, sin embargo, se encuentra prófuga de la justicia en Venezuela. / EFE

Mientras el escándalo mediático de las entrevistas de Aida Merlano sobre Alejandro Char sacudían las redes y la opinión pública, a este pareciera que le hacían cosquillas, pues junto a sus compañeros de coalición Equipo por Colombia hacían un recorrido de campaña por el departamento de Córdoba.

Así como Char guardó silencio, se rumoreó que sus colegas Aydeé Lizarazo (MIRA), David Barguil (Partido Conservador), Federico Gutiérrez (Creemos Colombia) y Enrique Peñalosa (la U) tampoco se pronunciarían al respecto, respetando la decisión del exalcalde de Barranquilla. Sin embargo, las presiones de la ciudadanía llevaron a que Peñalosa y Barguil emitieran un comunicado, dejando clara cuál es su posición al respecto sobre los señalamientos de Merlano hacia Char.

Ambos coincidieron que lo dicho por la excongresista debe ser materia de investigación, a la vez que pusieron en duda todo lo que dijo, señalándola de ser protegida del régimen de Nicolás Maduro, quien, a su vez, lo nombran como cercano del precandidato Gustavo Petro.

“Todas las acusaciones contra Álex Char vienen de una sola fuente: la señora Aida Merlano, quien es prófuga de la justicia de nuestro país y está protegida por el régimen de Maduro en Venezuela. Es posible que el gobierno Maduro, que hoy la protege, haya influido en esas declaraciones para beneficiar al candidato Petro”, escribió en un comunicado Peñalosa.

Comunicado a la opinión pública: pic.twitter.com/aacXZTBC1J — David Barguil (@davidbarguil) February 7, 2022

Por su lado, David Barguil manifestó en el mismo sentido que “la verdad es lo que necesitamos en este y en todos los casos que involucran candidatos. En especial, cuando se intuye la intervención del gobierno venezolano que protege a Merlano y que tiene cercanía con el candidato de la izquierda en Colombia”.

El senador conservador recordó su caso por inasistencia al Congreso, con lo que pedían la nulidad de su elección. “Hace muy poco fui víctima de señalamientos injustos de origen político que la justicia se encargó de desestimar, pero que me hicieron daño a mí y a mi familia durante dos años. El camino que tenemos es el de la justicia y allí debemos depositar nuestra confianza como ciudadanos”.

Por último, los precandidatos y colegas de coalición coincidieron en que la corrupción es uno de los problemas más preocupantes de la democracia del país y sus fuerzas están enfocadas en luchar contra este flagelo de la mano de la justicia.

Pese a que Char es señalado por Merlano de ser parte del entramado de corrupción por compra de votos en su elección de 2018 como senadora del Partido Conservador, el único que hizo una mención al respecto fue Peñalosa. “Nunca he aceptado contribuciones de contratistas del gobierno, jamás he comprado votos y, ni siquiera sabría cómo hacerlo. Tampoco le he dado nunca dinero a ningún líder. He hecho mi política con la gente, en las calles”, reiteró el precandidato de la U.

Ninguno de los dos comunicados hizo alusión a los nuevos señalamientos que hizo Merlano contra Alejandro Char sobre presunto secuestro y violencia sexual. Hasta ahora, el exalcalde de Barranquilla no se ha pronunciado al respecto, así como tampoco sus otros colegas de coalición Federico Gutiérrez y Aydeé Lizarazo.