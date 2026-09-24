Periodista de El Espectador resultó herida en incidente en oficina de prensa del Congreso

En la mañana de este miércoles 23 de septiembre, la periodista Luna Mejía Farias del equipo político de El Espectador resultó herida luego de que se registrara un accidente en las oficinas de prensa del Congreso de la República, después de que se desprendiera una ventana de gran tamaño del edificio y le generara afectaciones que obligaron a la atención médica por parte del personal del Congreso. Minutos más tarde, la periodista fue trasladada al area de urgencias del Hospital San Ignacio, donde se encuentra estable.

Tras el incidente, el presidente del Senado Honorio Henríquez lamentó el hecho en medio de la plenaria y habló de las limitaciones presupuestales con las que cuenta la entidad. "Quiero expresar mi solidaridad con la periodista de El Espectador Luna Mejía, a quien hace un rato una ventana que se desprendió de la oficina donde están los periodistas le cayó en el cuerpo", aseguró Henríquez.

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Aprovechó la oportunidad para "pedirle al área administrativa, Bienes y Servicios, que sé que en medio de las dificultades presupuestales que tenemos, hagan una revisión exhaustiva del recinto del Senado de la República, tenemos dificultades financieras desde hace unos años. Hemos reiterado que se requieren recursos para el mantenimiento del Senado". Añadió que en los últimos cuatro años no se han realizado revisiones "como deben hacerse" en el recinto del Senado y que se pidió una solicitud de presupuesto a la cual el Gobierno no lo ha acatado.

Tras el incidente, la jefa de Recursos Humanos del Senado, María Mónica Pérez señaló que aseguró en un comunicado de prensa que desde el Congreso lamentan los hechos sucedidos y advirtió que "como no hemos tenido presupuesto para el mantenimiento y modernización de una estructura que fue construida hace 100 años, pues en los últimos períodos, al Senado de la República, no le han sido asignados recursos por parte del Ministerio de Hacienda para el correcto mantenimiento y restauración de nuestra infraestructura física".

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