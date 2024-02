Pese a su renuncia, Congreso citó a exministra del Deporte a moción de censura

Exministra del Deporte, Astrid Bibiana Rodríguez. Foto: Mindeportes

Aunque Astrid Bibiana Rodríguez dejó desde este 15 de febrero su cargo como ministra del Deporte, luego de que Barranquilla perdiera la oportunidad de ser la sede oficial de los Juegos Panamericanos 2027, el Congreso la citó para un debate de moción de censura.

La citación fue aprobada por el presidente del Congreso, Iván Name, y quedó agendada para el próximo miércoles 21 de febrero. Si bien Rodríguez podría no presentarse y al dejar de ser funcionaria pública no procedería ninguna sanción del Legislativo, los congresistas que adelantan el debate aseguran que es necesario conocer toda la verdad detrás de esta polémica.

“Barranquilla pagó 2.2 millones de dólares y alguien se los tiene que devolver, se deben de determinar sanciones para todos los responsables de este grave daño. Es un asunto irreparable para el país y no volveremos a tener los Panamericanos en muchos años”, indicó Efraín Cepeda, senador y presidente del Partido Conservador.

Cepeda, uno de los congresistas de la bancada del Atlántico que envió carta a Panam Sports con la esperanza de recuperar los juegos, agregó que todo se trató de “una vergüenza internacional. Los perdimos por irresponsabilidad y falta de voluntad de parte del ministerio del Deporte”.

David Luna de Cambio Radical, otro de los senadores que coordina el próximo debate, apuntó que la moción de censura debe mantenerse, a pesar de la renuncia, para que se demuestre la verdad. “Que se haya apartado del cargo a menos de 24 horas del regreso a sesiones del Congreso no es casualidad”.

Este mismo 16 de febrero, día en que el Congreso retomó sesiones tras el receso legislativo, se agendó otra moción de censura contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo. Esta se realizará en la Plenaria de la Cámara el próximo 29 de febrero.

