Petro anunció acciones contra candidatos que le pidan al Ejército desobedecerlo

Presidente Petro durante consejo de ministros. Visado de Estados Unidos, TLC y drogas fueron los ejes fundamentales Foto: Presidencia

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse al pronunciamiento que hizo la precandidata presidencial Vicky Dávila desde Sabaneta, Antioquia, desde donde les pidió a los soldados no acatar las órdenes del jefe de Estado relacionadas con el trabajo en conjunto con Venezuela.

Lea: Dávila tiende lazos con Uribe, Cabal y Pinzón, pero mantiene choque con de la Espriella.

Para esta oportunidad, Petro le ordenó a la Oficina Jurídica del Gobierno emprender acciones legales por sedición contra cualquier persona que les esté pidiendo a las Fuerzas Armadas desobedecer sus órdenes.

Además, defendió sus acciones en las calles de Nueva York (Estados Unidos) donde pidió al Ejército desobedecer las órdenes del presidente Donald Trump que tengan vínculo con el genocidio en Palestina. Dijo que se trata de dos posturas diferentes.

“Lo que yo dije en Nueva York es que ningún hombre armado puede disparar contra la humanidad, no puede tirar bombas a los bebés, acabar con un pueblo y su cultura. Esa es la orden que yo doy. Y si hay candidatos, señores o periodistas que están insinuando que hay que desobedecer, le pido a la Oficina Jurídica que empiece a poner denuncias por sedición porque va contra la Constitución”, dijo el mandatario desde una tarima en Zipaquirá.

Lea también: Conservadores piden al partido abrir postulaciones presidenciales para competirle a Cepeda.

Dávila indicó que el presidente Petro estaría pidiéndoles a los militares aliarse con el régimen chavista de Nicolás Maduro: “no obedezcan a Petro, sino a la Constitución”.

A nuestros militares y policías les digo, NO obedezcan a Petro, obedezcan la Constitución…

Desde Sabaneta-Antioquia.@petrogustavo pic.twitter.com/cfxD7kfV2U — Vicky Dávila (@VickyDavilaH) October 1, 2025

El mandatario ha señalado en varias oportunidades que el trabajo conjunto podría generar un buen resultado en la lucha contra los carteles del narcotráfico, especialmente ahora que los Estados Unidos reforzaron su vigilancia en esta problemática y que está realizando intervenciones en territorio venezolano.

Sus posturas contra las intervenciones de Trump y su pronunciamiento en Nueva York provocaron que los Estados Unidos le retirara su visado, lo que abrió una intensa polémica en Colombia y provocó que diferentes ministros renunciaran a su documento por “solidaridad” con el jefe de Estado.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.