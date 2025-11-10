“He ordenado el bombardeo”: las veces que Petro ha cargado contra disidencias de Mordisco

Gustavo Petro anunció ofensiva contra disidencias de Mordisco. Foto: El Espectador - Gustavo Torrijos

A través de su cuenta de X, el presidente Gustavo Petro confirmó una ofensiva militar contra las disidencias de las Farc comandadas por alias Iván Mordisco. De acuerdo con el jefe de Estado, ya les ordenó a las fuerzas militares atacar a un frente de este grupo armado que estarían delinquiendo en las selvas del Guaviare.

“Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares”, escribió el mandatario en la noche de este lunes en sus redes sociales. El mensaje fue una respuesta al anuncio que hizo el Ministerio de Defensa de las acciones contra dicha disidencia.

Según el jefe de esa cartera, Pedro Sánchez, las disidencias de Mordisco que operan en Guaviare han afectado la tranquilidad de los ciudadanos con acciones violentas, extorsiones y amenazas a la comunidad. Por esa razón, recordó, el Gobierno ofrece una recompensa de hasta COP 5.000 millones por información que permita la neutralización de alias Iván Mordisco, cuyo nombre de pila es Néstor Gregorio Vera Fernández.

Ofensiva militar contra Iván Mordisco en el Guaviare. He ordenado el bombardeo y la disolución militar del frente ubicado por las fuerzas militares https://t.co/rccrbRyulc — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 11, 2025

“Desde la madrugada, nuestras Fuerzas Militares y la Policía están ejecutando una contundente operación ofensiva en las selvas del Guaviare, contra estructuras narcoterroristas del cartel de alias Mordisco que tienen amenazadas y extorsionadas a comunidades y campesinos de este hermoso departamento”, dijo el ministro de Defensa en sus redes sociales.

En otros de sus mensajes recientes, el presidente Petro aseguró que las disidencias de Mordisco, así como el Clan del Golfo, la Segunda Marquetalia y el ELN, son un segundo “nivel operativo” de lo que él denomina como junta del narcotráfico, organización a la que acusa del envío de cocaína e incluso de estar detrás de un presunto plan para matarlo.

En cuanto a la problemática social en el Guaviare, el mandatario aseguró que le ha solicitado al campesinado de ese departamento “entrar a los planes remunerados de revitalización de la selva amazónica y abandonar el apoyo al traquetismo armado”.

