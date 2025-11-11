Logo El Espectador
Política
“Tenemos la mano tendida para dialogar”: canciller detalló plan para sortear crisis con EE. UU.

La ministra de Relaciones Exteriores, Rosa Villavicencio, habló con El Espectador sobre lo que se viene en el diálogo bilateral con la Casa Blanca de Donald Trump y las tensiones que generan los lazos con la Venezuela de Nicolás Maduro. También se refirió al balance de la cumbre Celac-UE.

María José Barrios Figueroa
11 de noviembre de 2025 - 02:05 a. m.
La canciller Rosa Villavicencio (centro) acompañó al presidente Gustavo Petro (der.) en la cumbre entre la Celac y la Unión Europea.
Foto: Cancillería

Usted ha dicho que no llamarán a consultas al embajador Daniel García-Peña por el plan que habría llegado al despacho del presidente Donald Trump y con el que se busca, presuntamente, llevar al mandatario Gustavo Petro a la cárcel. ¿Qué sucederá?

Bueno, lo que se espera es que nos respondan la nota verbal, en la cual les solicitamos aclaraciones sobre esas publicaciones y les invitamos a dialogar sobre ese punto.

¿Cuál es la perspectiva a futuro para la relación entre Colombia y Estados Unidos?

Creo que se impone el diálogo para...

Por María José Barrios Figueroa

Periodista interesada en temas internacionales, de conflicto, paz, memoria y género.@mariabarriosfmbarrios@elespectador.com
Edgard Lopez(56726)Hace 10 minutos
Repito, mi voto para el candidato que muestre el decreto firmado y que sera presentado el 7 de agosto/26 haciendo 2 cosas rápidas: Cerrar las relaciones con Venezuela, cuba y Nicaragüa y la segunda, retirarse de la Celac hasta que esa organización retire a todos los países que tengan un sátrapa dirigiendo o abusando el pais
