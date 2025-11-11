“Tenemos la mano tendida para dialogar”: canciller detalló plan para sortear crisis con EE. UU.

La canciller Rosa Villavicencio (centro) acompañó al presidente Gustavo Petro (der.) en la cumbre entre la Celac y la Unión Europea. Foto: Cancillería

Usted ha dicho que no llamarán a consultas al embajador Daniel García-Peña por el plan que habría llegado al despacho del presidente Donald Trump y con el que se busca, presuntamente, llevar al mandatario Gustavo Petro a la cárcel. ¿Qué sucederá?

Bueno, lo que se espera es que nos respondan la nota verbal, en la cual les solicitamos aclaraciones sobre esas publicaciones y les invitamos a dialogar sobre ese punto.

¿Cuál es la perspectiva a futuro para la relación entre Colombia y Estados Unidos?

Creo que se impone el diálogo para...