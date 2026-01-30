Prenden alertas por “riesgos jurídicos” de nombramiento de nueva viceministra en Cancillería

La Cancillería de Rosa Villavicencio todavía no ha posesionado a la próxima viceministra de Asuntos Migratorios y Consulares. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La creación del Viceministerio de Asuntos Migratorios y Consulares ya está generando ruidos por los posibles “riesgos jurídicos” que rodean la creación del cargo que se encargará de asumir la jefatura de esa nueva dependencia de la Cancillería. Sindicatos y asociaciones han señalado que no se habrían cumplido todos los pasos para la publicación del nuevo manual de funciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, en el que el cargo entró en la planta.

“Creemos que el riesgo jurídico en el que está poniendo el Ministerio de Relaciones Exteriores a ese nuevo viceministerio, al nombramiento de la nueva viceministra, porque no ha expedido a tiempo los instrumentos que tenía que haber expedido para haber procedido con ese nombramiento, es alto. Entonces lo que nosotros hacemos un llamado para que se hagan las cosas como se deben hacer”, aseguró Julián Silva, presidente de la Asociación Diplomática y Consular de Colombia (Asodiplo).

De acuerdo con la organización, “no hicieron las consultas a tiempo con las organizaciones gremiales de la Cancillería”, un paso esencial y previo a la publicación del nuevo manual de funciones, publicado el pasado 27 de enero. Eso sí, han sido claros que, si bien aplauden la creación de esa nueva dependencia —lo califican como “esencial” y lo ven “de manera positiva”—, hay ciertas fallas que no permitirían su entrada en funcionamiento.

“¿Qué problemas estamos viendo nosotros en el proceso de creación? Se creó el viceministerio a costo cero, eso quiere decir que se abrió un viceministerio pero no se le dio un solo funcionario adicional a Cancillería para que realmente fuera convertida una oficina, que fue una Dirección de Asuntos Consulares, en un viceministerio con las capacidades que debe tener", agregó Silva.

En esa línea estuvo el vicepresidente de la Unión de Funcionarios de Carrera Diplomática y Consular (Unidiplo), José Salcedo, quien llamó la atención sobre la preocupación que genera que la creación del viceministerio sea a costo cero. De acuerdo con él, se da en un momento “en el que escasea el personal, tanto en planta interna como planta externa”.

“Además, están nombrando a una persona fuera de la carrera diplomática, cuando el decreto ley 274, que es el decreto que nos regula, dice que la persona que haga sus veces de director de Asuntos Migratorios, que es la dirección de la cual sale este viceministerio, tenía que ser una persona de carrera diplomática y consular”, agregó.

Precisamente, la persona que llegaría al cargo es Paula Andrea Cerón Arboleda, cuya hoja de vida se publicó esta semana en la página de aspirantes de Presidencia. La nueva viceministra es abogada y administradora de empresas, con una especialización en derecho constitucional y derecho administrativo; así como una maestría en Gestión Pública. En su experiencia aparece que trabajó en el Dapre en 2023.

