“Desde que dejó de ser mi secretaria no me importa qué diga”: Benedetti a Sarabia

La tensión entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, subió a tal punto que el presidente Gustavo Petro analiza si toma algún tipo de decisión para evitar que este episodio sacuda aún con más fuerza a su gabinete.

Y todo se dio en momentos en que con una escueta declaración pública sobre el tema entregó este miércoles el ministro Benedetti, luego de que la propia canciller Sarabia revelara que había entregado más audios a la Fiscalía que tendrían contenido en torno a la relación de estos dos funcionarios y el papel que desempeñaron en la campaña de 2022 y sus peleas en los comienzos de la actual administración.

“No me voy a referir a absolutamente nada; desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa qué diga o qué haga”, aseguró Benedetti.

Y agregó: “Para pelear se necesitan dos y yo no he hecho nada”. Eso sí, las declaraciones del ministro se dieron luego de varios mensajes que se ha cruzado con el presidente Petro, por lo que hay expectativa de si esos acercamientos ya se dieron también con la canciller y en qué condiciones.

La subida de decibeles se originó por un trino de Sarabia 24 horas antes, en el cual aseguró que en una reciente diligencia con la Fiscalía había hecho entrega de nuevas conversaciones con Benedetti y que, por lo mismo, pedía ampliación de su diligencia judicial. De hecho, esa siguiente cita sería la última semana de este mes de abril.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública”, precisó la canciller en su publicación. Y agregó: “Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”.

La relación entre Sarabia y Benedetti llegó a un punto de no retorno luego de que se conocieran unas grabaciones en las que se escucha al actual ministro hablar del ingreso de $15.000 millones a la campaña y refiriéndose en palabras con tono vulgar hacia la ahora canciller, quien en ese momento trabajaba como mano derecha de Petro desde la jefatura de gabinete. El también exsenador se encontraba para ese entonces en labores diplomáticas en Venezuela.

Diferentes fuentes de la Casa de Nariño han confirmado a lo largo de los últimos meses que lo que buscaba Benedetti para ese momento era mayor protagonismo dentro de la administración de Petro, asegurando que fue gracias a su trabajo que el proyecto de izquierdas llegó a la Casa de Nariño y al Congreso con mayorías.

De acuerdo con las mismas versiones, Sarabia supuestamente habría frenado las intenciones de Benedetti e incluso su ascenso a otras posiciones de poder, pese a haber trabajado previamente en su Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) en el Senado. Sin embargo, en público ambos funcionarios se han desmarcado de esos escenarios pese que sus choques son constantes.

Incluso, durante el primer consejo de ministros televisado, que fue bastante polémico para la Casa de Nariño, varios integrantes del gabinete –entre ellos la vicepresidenta Francia Márquez– señalaron directamente a Sarabia y Benedetti de no hacer parte del proyecto progresista y de supuestamente tener un interés en aislar al jefe de Estado.

En todo caso, en momentos en los que la relación entre la canciller y el ministro era nula, el presidente decidió en noviembre pasado regresar a Benedetti a su círculo de poder como jefe de gabinete (en ese entonces era embajador ante la FAO), por lo cual se dio una imagen divulgada por la propia Casa de Nariño en la que se ve a Petro sentado en medio de Sarabia y el ahora ministro del Interior.

Este ruido ya generó –incluso– que voces del propio progresismo que rodea a Petro pidan ajustes en el gabinete y la salida de los dos funcionarios, pero esa decisión está en manos del jefe de Estado.

