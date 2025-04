Nuevo choque entre Sarabia y Benedetti generó réplicas sobre el gobierno Petro

La canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior Armando Benedetti trabajaron juntos en su paso por el Congreso. Foto: Archivo Particular

La subida de tono en la confrontación entre la canciller Laura Sarabia y el ministro del Interior, Armando Benedetti, generó reacciones tanto en la izquierda como en el exfiscal Francisco Barbosa. Lo cierto es que, a pesar de los intentos de llevar el choque interno fuera del ojo público, esta volvió a tomar protagonismo con la diligencia de la ministra en la Fiscalía.

“En mi última declaración a la Fiscalía entregué audios y conversaciones con Armando Benedetti, incluso audios que no han sido conocidos por la opinión pública”, precisó la Canciller. Y agregó: “Le he pedido a la Fiscalía escucharme en los próximos días para ampliar la investigación”.

Ambos funcionarios han sido criticados desde los sectores más progresistas por no hacer parte del movimiento desde sus inicios. Aunque llegaron juntos al “Gobierno del cambio”, pues Sarabia trabajó previamente en la Unidad de Trabajo Legislativa (UTL) cuando Benedetti era senador, la relación llegó a un punto de no retorno por grabaciones en las que se escucha al actual ministro hablar del ingreso de $15.000 millones a la campaña y refiriéndose en palabras con tono vulgar hacia la canciller.

Jorge Rojas, quien acompañó al jefe de Estado desde su paso por la Alcaldía Distrital y fungió como director del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) y vicecanciller, aseguró que, en medio de la situación, ratificaba su decisión de dejar el cargo.

“Ojalá el presidente Gustavo Petro le devuelva los ministerios que rigen la política exterior y la política interior de Colombia al progresismo y la decencia”, aseguró en su cuenta de X.

Hoy, dos meses y medio después, ratifico mi decisión de renunciar de manera irrevocable a la dirección del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (DAPRE).



Ojalá el presidente @petrogustavo le devuelva los ministerios que rigen la política exterior y la… — Jorge Rojas Rodríguez (@jorgerojas2022) April 16, 2025

El exfuncionario renunció a su cargo en la dirección del Dapre después del primer consejo de ministros televisado, en el que se hicieron públicos los disgustos en el gabinete con la llegada de Benedetti como jefe del despacho presidencial. Y es que, tras esos roces internos que se hicieron visibles, ocurrió un remezón ministerial que todavía deja algunos puestos en interinidad.

Entre las personas que también se refirieron a lo dicho por Sarabia estuvo el exfiscal Francisco Barbosa, quien además prepara su candidatura presidencial. Y habló específicamente del audio que habría entregado la canciller a la Fiscalía, revelado por Blu Radio, en el que el ahora ministro del Interior aseguró que los procesos que avanzaban en su contra no prosperarían.

“Laura yo pensé llamarte el miércoles-jueves, pero yo me moví hoy duro en la Fiscalía y me dicen que me pueden nombrar de lo que sea, que no pasa absolutamente nada de nada. Ahora (…) con el número uno, y con Jaimes, y me dijeron que no pasa un culo, que me pueden nombrar de lo que tú quieras”, dice Benedetti en el audio. Y agregó: “Yo estoy muy, pero muy bien ranqueado allá, para que sepas, para cualquier otra cosa que necesites tú o el gobierno”.

Barbosa, por su lado, estuvo en una ronda de medios en la que negó haber mantenido un diálogo con el ministro. Incluso, aclaró que en ese momento se encontraba enfrentado con el presidente, por lo que es “absurdo” que Benedetti haya insinuado una reunión.

Por el momento, el jefe de la cartera encargada de la política no se ha pronunciado sobre la situación.

