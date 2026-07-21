Petro canceló su viaje a Estados Unidos y se concentrará en su “agenda nacional”

El presidente Gustavo Petro todavía hace parte de la llamada lista Clinton. Foto: AFP - LUIS ACOSTA

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Aunque estaba previsto que el presidente Gustavo Petro aterrizara en Nueva York este mismo martes para presentarse ante la Misión Permanente de las Naciones Unidas en esa ciudad, el viaje fue cancelado a última hora. Se trataba de su última visita como jefe de Estado, estando todavía en la lista de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac), también llamada lista Clinton.

De acuerdo con la Presidencia, el mandatario priorizará su “agenda nacional” y se concentrará en cerrar su mandato, al que le quedan solo dos semanas. Precisamente, en su intervención frente al Congreso este 20 de julio, enfatizó en los resultados de su gobierno y ya al mediodía había dado su último discurso frente a la ciudadanía antes de que se posesione el nuevo Ejecutivo.

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Pero ya ha dado órdenes directas a su gabinete ministerial para lo que viene en estos días. Precisamente por esa razón es que el Pacto Histórico acompañó en la mañana la radicación de varios proyectos de la Casa de Nariño, entre ellos, una nueva reforma tributaria, la ley ordinaria de la jurisdicción agraria, la ley contra el fracking y la reforma a la salud.

El mandatario busca avanzar en esa agenda en las próximas semanas, sin un panorama optimista por la alineación de varios partidos con De la Espriella. Además, se concentrará en sustentar su salida de la lista Ofac. Desde el lado estadounidense han dicho que por el momento no hay movimientos que puedan concretar esa decisión, pero las gestiones del lado colombiano se están haciendo para lograrlo e incluso hubo una llamada entre Petro y su homólogo estadounidense, Donald Trump, en la que le reiteró la petición.

“Tuvimos una coincidencia con el secretario de Estado, Marco Rubio, en el partido de Colombia contra Portugal. Le reiteré la solicitud de sacar al presidente Petro de la lista Ofac. Primero, él sabe que Gustavo Petro no es narcotraficante; segundo, todo a lo que el presidente Petro se comprometió con Trump en esa excelente reunión que tuvimos en la Casa Blanca, se ha cumplido; y tercero, porque era un guiño muy importante para ese medio país que no votó por Abelardo de la Espriella y que es fundamental para la reconciliación y la gobernanza en Colombia”, le dijo a El Espectador el embajador en Estados Unidos, Daniel García-Peña.

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Por el momento, lo que ha dicho el mandatario es que después de dejar la Presidencia se tomará un periodo de vacaciones, pero tampoco dejará el campo político. También anunció que aceptará asumir el mando del Pacto Histórico, tras una propuesta del senador Iván Cepeda.

En todo caso, hay expectativa por lo que pasará el 7 de agosto. El empalme entre ambos gobiernos se levantó por orden directa del presidente electo, Abelardo de la Espriella, y desde los dos lados han confirmado que no habrá foto entre el mandatario saliente y el entrante. Además, el jefe de la nueva administración ha dejado claro que buscará posesionarse frente a una guarnición militar y por ello ya hay dos proposiciones en el Congreso para que se avale esa propuesta.

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