Así se gestó la victoria de Honorio Henríquez como presidente del Senado

El senador de Centro Democrático, Honorio Henríquez, fue el vencedor y se hizo con la Presidencia del Senado. Foto: Prensa Senado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La contienda por la búsqueda de la presidencia del Senado venía tejiéndose desde hace varios días. Las reuniones entre los compromisarios de cada partido en el hotel Grand Hyatt apuntaron desde el primer momento a que Alfredo Deluque, del Partido de la U, sería el senador que asumiría la presidencia del Senado, pero el uribismo tenía otros planes.

La disputa empezó en la Cámara. En un primer momento, estaba casi asegurado que Daniel Briceño, del Centro Democrático, sería quien ocuparía esa presidencia durante el primer año del Legislativo, sin embargo, la colectividad rápidamente se bajo de la puja por esa jefatura y de paso le cobró una supuesta deslealtad a Briceño cuando estaban en campaña con Paloma Valencia. ¿El objetivo? Lograr la presidencia del Senado y quitársela al elegido de De la Espriella, Deluque.

Vea: “No veo una diferencia entre Álvaro Uribe y Abelardo de la Espriella”: Honorio Henríquez

En medio de la disputa, ambos sectores intercambiaron señalamientos. El Centro Democrático cuestionó a Deluque por su respaldo a los acuerdos de paz con las Farc y por haber acompañado iniciativas impulsadas durante el gobierno de Gustavo Petro. A su vez, desde el equipo de Defensores de la Patria, liderado por el ministro del Interior designado, Rodrigo Lara, se acusó al uribismo de acercarse al Pacto Histórico y de intentar “fragmentar” a la derecha en medio de la definición de la presidencia del Senado.

“Yo, francamente, no creo, me resisto a pensar, que sea cierta la versión en el sentido en que el Centro Democrático se va a ir a voto limpio el 20 de julio y yo no me atrevo a pensar eso porque eso implica, inexorablemente, impajaritablemente, una alianza con el gobierno de Petro y con el Pacto Histórico”, dijo Lara en su momento. “Si el ”Tigre" va a rugir contra nosotros, nos toca proceder como las abejas”, respondió, por su lado, Álvaro Uribe.

Le recomendamos: Así reaccionó el mundo político al triunfo de Henríquez sobre Deluque en el Congreso

En medio de esas tensiones, se fue gestando lo que luego se traduciría en los 25 apoyos que necesitaba el Centro Democrático para conseguir la presidencia para su colectividad. Gabriel Vallejo, director del partido, fue un actor clave en la victoria de Honorio Henríquez. Además de liderar acercamientos con sectores, acompañó toda la instalación del Congreso. Estuvo en el pleno, incluso durante el discurso de Petro y allí tenía diálogos varios con numerosos congresista. También estuvo al momento de la votación y, de hecho, al término de la sesión agradeció al Pacto Histórico por los votos y el respaldo a su senador.

Con 56 votos a favor y el apoyo de toda la bancada del Pacto Histórico, el senador del Centro Democrático, Honorio Miguel Henríquez, fue elegido como el nuevo presidente del Senado y derrotó a Deluque, quien tenía respaldo de La U, los conservadores, liberales, verdes, entre otras bancadas. Los integrantes del Pacto Histórico hicieron público, uno a uno, su voto a favor de Honorio Henríquez, siguiendo la instrucción impartida por el presidente Gustavo Petro.

El resultado de la elección representa el primer revés político para el gobierno electo de Abelardo de la Espriella y para su ministro del Interior, Rodrigo Lara, cuando faltan menos de tres semanas para la posesión presidencial del próximo 7 de agosto.

Puede leer: “Hay que fortalecer credibilidad del Congreso”: Nicolás Barguil, nuevo presidente de Cámara

En contraste, la nueva oposición interpretó la votación como un triunfo. De hecho, los congresistas del Pacto Histórico celebraron el desenlace efusivamente, incluso junto a algunos integrantes del Centro Democrático. “El fascismo no pasará”, coreaban los senadores petristas.

Por su parte, Henríquez le dijo a El Espectador que, “el término derrota, le cabe [a la situación]. Pero yo creo que uno debe mirar oportunidades en medio de las dificultades. Y aquí tienen a un presidente que les va a brindar todas las garantías, yo soy garante. Ellos me conocen, ellos saben cuál es mi talante y contarán con toda disposición. Trabajemos independientemente”.

Ahora De la Espriella y Lara deberán renegociar las fuerzas en el Congreso para garantizar que sus proyectos durante esta primera etapa de mandato se puedan finiquitar. Hay expectativa.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.