“Después no necesito visa”: Petro confirmó que Estados Unidos le regresó este documento

Los presidentes Gustavo Petro y Donald Trump se reunieron en febrero pasado en Washington. Foto: Presidencia

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En medio de las tensiones geopolíticas que hay en la región y en las que Colombia busca espacios de protagonismo, este martes se confirmó que el presidente Gustavo Petro recuperó su visa para entrar a Estados Unidos.

Y aunque dijo que en gran medida no la necesitaba desde que se la quitaron por incitar al ejército estadounidense desde una calle en Nueva York a desconocer las órdenes impartidas por el presidente Donald Trump —por lo que también terminó incluido en la llamada lista Clinton—, como jefe de Estado tiene la necesidad de viajar en ciertas ocasiones al país norteamericano al ser el principal socio colombiano en diversos frentes.

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Lo que había advertido, entre otras cosas, es que no tenía interés de ir a ese territorio. Y otros funcionarios, como la canciller Rosa Villavicencio o el ministro de Minas, Edwin Palma, al igual que la superintendente de Industria y Comercio, Cielo Rusinque, se habían solidarizado con Petro renunciando a sus visas, algo que ahora de cara al debate público y con el mensaje del mandatario entra en contravía política.

Lo que dijo Petro, a través de sus redes, es que le regresaron el documento que le permite el ingreso a Estados Unidos con una vigencia que se extendería hasta el final de su mandato, lo cual se cumple el próximo 7 de agoto y por lo que el país está en una dura campaña electoral.

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“Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EE. UU.”, precisó Petro. Y agregó: “Hacia Europa y el resto del mundo no tengo problema para viajar”. En la lista Ofac, como se conoce la Clinton, también están la primera Dama, Verónica Alcocer, el primogénito del presidente, Nicolás Petro, y el ministro del Interior, Armando Benedetti.

La tensión entre Bogotá y Washington ha subido desde que Petro ha retado públicamente y en diversas oportunidades a Trump, quien también hay golpeado al mandatario colombiano por sus posturas. No obstante, tras la extracción y captura en Venezuela del dictador Nicolás Maduro, y una reunión en Washington entre los jefes de las casas Blanca y de Nariño, los decibeles binacionales se han controlado.

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Incluso, hace tan solo una semana, Petro y Trump volvieron a dialogar telefónicamente sobre asuntos de seguridad y lucha contra el narcotráfico. Incluso, tras esa llamada, se canceló una cita entre el presidente colombiano y su homóloga venezolana, Delcy Rodríguez, desde cuyo despacho argumentaron asuntos de seguridad para no acudir a la reunión prevista en la zona de frontera.

Mi visa hacia EEUU como presidente me fue devuelta hasta el final del mandato. Después realmente no necesito visa, pero espero, dado que no hay razón alguna para estar allí, que se me retire de la lista por decisión propia del gobierno de EEUU.



Había Europa y el resto del mundo… https://t.co/ra26k2SNc6 — Gustavo Petro (@petrogustavo) March 17, 2026

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