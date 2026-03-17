Otro movimiento en Cancillería: sale funcionario que lideraba oficina de Talento Humano

El saliente director de Talento Humano, Carlos Orozco, se posesionó en agosto pasado ante la canciller Rosa Villavicencio. Foto: Cancillería

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En medio de los ruidos internos que tiene el Ministerio de Relaciones Exteriores por la ejecución de varias políticas que impulsa la Casa de Nariño, este martes se confirmó la salida de un cargo clave dentro de esta entidad y cuyo nombre ha estado ha salido a relucir en ciertas polémicas.

Se trata de Carlos Orozco, quien se va luego de ser el cuarto jefe de Talento Humano de la Cancillería del presidente Gustavo Petro.

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Fuentes de la Cancillería les confirmaron a reporteros de este diario que la renuncia de Orozco se notificó al ministerio de Rosa Villavicencio en la noche de este 16 de marzo y se confirmó en la mañana de este martes; hay versiones en torno a supuestas decisiones desde su despacho que no eran consultadas con la cúpula de la entidad.

El saliente funcionario se había posesionado en agosto de 2025 y en círculos políticos se le ve como cercano a las filas de Alianza Verde. De hecho, se ha hecho pública su relación política con el senador León Freddy Muñoz, quien a propósito se quemó en las pasadas elecciones legislativas.

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A este legislador también es cercano Óscar Muñoz, vinculado a la Cancillería. Su nombre apareció en el debate público cuando se confirmó que oficiaba como funcionario de la Embajada de Colombia en Nicaragua cuando se registró la fuga de Carlos Ramón González, del círculo íntimo del jefe de Estado y acusado por su presunta participación en el saqueo a la UNGRD, se ventiló hace algunas semanas.

Pese a esa polémica, que ha llegado a tribunales disciplinarios y penales, Óscar Muñoz no salió de la Cancillería sino que fue reubicado en otro cargo.

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En medio de estos movimientos también se confirmó que hace poco menos de dos meses salieron funcionarios de la Cancillería vinculados a las oficinas administrativas y financieras. Hasta el momento, la ministra Villavicencio no se ha pronunciado públicamente sobre los ajustes en la nómina de la entidad.

En todo caso, de acuerdo con el decreto 03608 del 16 de marzo de 2026, la ministra Villavicencio aceptó la renuncia de Orozco y designó en encargo a Eliana Paola Salguero mientras se da un nombramiento de fondo en una oficina que podría ver a su quinto líder en cuestión de días.

Vea aquí el decreto de la canciller Rosa Villavicencio:

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