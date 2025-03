“Decir que el centro es ‘extrema derecha’ es sectarismo”: Carvalho a Petro

El representante Daniel Carvalho y el presidente Gustavo Petro tienen diferencias sobre lo que significa hacer parte del centro político. Foto: Archivo Particular

Luego de que el presidente Gustavo Petro asegurara que el centro político debe catalogarse como “extrema derecha”, diferentes voces que se identifican con ese espectro salieron a rechazar las declaraciones del jefe de Estado.

El mandatario, aprovechando varios minutos de las más de tres horas que duró su más reciente consejo de ministros televisado, les lanzó dardos a quienes considera hacen parte del centro y que incluso –según él– lo han traicionado en el pasado.

Esto generó que voces como la del representante Daniel Carvalho salieran a rechazar su postura.

“Decir que “el centro es extrema derecha” es simplemente muestra de sectarismo, ignorancia o ceguera”, precisó el legislador.

Lo que había dicho Petro en su extenso consejo es que “Claudia López me ha traicionado siete veces; no hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en una emisora decía otra cosa”, precisó el mandatario en una sesión que duró más de tres horas y que terminó pasada la 1 de la mañana.

Y fue precisamente en medio de esa intervención que Petro aseguró que el centro, a su juicio, es de extrema derecha.

Decir que “el centro es extrema derecha” es simplemente muestra de sectarismo, ignorancia o ceguera. — Daniel Carvalho (@davalho) March 11, 2025

