Petro defendió suspensión de cooperación en inteligencia con EE. UU. y anunció movida clave

Tras desatar una polémica política con el anuncio de suspender el intercambio de inteligencia con Estados Unidos por las operaciones militares de este país en el Caribe, el presidente Gustavo Petro volvió a lanzar mensajes en su cuenta de X para remarcar su postura. De acuerdo con el jefe de Estado, Colombia no va a respaldar los bombardeos de lanchas en el Caribe por parte de militares estadounidenses.

“Colombia respeta el derecho internacional y lo defiende porque es la única muralla que tenemos como civilización humana contra la barbarie que amenaza tomarse la humanidad entera. Toda comunicación que garanticen, será usada para incautaciones sin menoscabo de derechos humanos, y capturas con protección de la vida”, dijo en un trino como respuesta a los cuestionamientos de Juan Manuel Galán, precandidato presidencial.

Juan Manuel Galán, si las comunicaciones solo sirven para matar lancheros con misiles es no solo irracional, sino un delito de lesa humanidad, en tanto el asesinato de civiles es sistemático.



En ese mismo mensaje, Petro aseguró que la medida no puede poner en duda que su administración respeta las normas internacionales, incluidas las de la lucha contra el narcotráfico. “Usaremos las medidas que tenemos hasta el final para descolonizar la lucha contra los narcotraficantes”, agregó en su trino.

Por esta razón, explicó el jefe de Estado, hará un cambio en su equipo diplomático que defiende estos temas. “Pondré de embajadora ante la ONU y Austria en Viena a Marcela Tovar”, anunció. Se trata del cargo que venía desempeñando Laura Gil, quien asumió la secretaría general adjunta de la Organización de los Estados Americanos (OEA).

En sus trinos, el presidente Petro también dijo que “destruir las mafias multipropósito es una prioridad” y que llegó a decírselo al expresidente estadounidense Joe Biden. “Con mi vida he defendido la causa de la destrucción de las mafias y así seguirá siendo, que nadie lo dude”, remató.

En otro de sus mensajes también se refirió a las versiones sobre la posible falta de comunicación con la cartera de Defensa para tomar la decisión. “El comandante supremo de las fuerzas militares de Colombia es el presidente de la República, dice la Constitución y es orden. Las posibilidades de la articulación de los cuerpos de inteligencia sí se han discutido en la cúpula militar y policial, en los actuales momentos de agresión contra Colombia. Sobre todo cuando miembros de las agencias no están actuando para atacar a los narcotraficantes, sino para atacar al presidente, su familia y su posición política”, aseguró.

