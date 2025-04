“Nosotros no compramos congresistas”: Petro rechaza sobornos a Iván Name

Presidente Gustavo Petro en consejo de ministros. Foto: Joel_Gonzalez

El presidente Gustavo Petro se refirió a la confesión que dio ante la Fiscalía General la exconsejera para las Regiones Sandra Ortiz sobre el saqueo a la Unidad para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), en la que se indica que el senador de la Alianza Verde Iván Name, quien para su momento presidía el Senado, habría recibido $3.000 millones para acelerar la elección de Vladimir Fernández como magistrado de la Corte Constitucional.

“No nos busquen a nosotros lo que no hemos hecho. Nosotros no compramos congresistas ni yo ordeno eso”, indicó el presidente Petro haciendo referencia a la información entregada por Sandra Ortiz y que fue relevada por la revista Semana.

El mandatario reiteró que Name fue uno de los principales opositores del Gobierno y que debido a él la reforma pensional estuvo a punto de hundirse por tiempos en el Congreso. Señaló que el proyecto está demandado ante la Corte Constitucional por las trabas que habría puesto el senador, entonces presidente del Congreso.

“Los verdes de ese sector robaron dinero para elegir concejales, ellos no son del Gobierno y no nos ayudan ni cinco. Que la justicia investigue, pero igualmente no recibió sobornos porque Name fue desde el día uno y hasta el día final un enemigo del Gobierno. Si lo llevan preso o no, pues que la investigación lo diga”, dijo Petro durante el consejo de ministros televisado.

De acuerdo con lo que les dijo Ortiz a los investigadores de la Fiscalía, el dinero que habría recibido Name habría llegado a través de su hijo, Iván Leonidas Name Ramírez y con el propósito de asegurar la elección de Vladimir Fernández, entonces secretario jurídica de la Presidencia, como magistrado de la Corte Constitucional.

Name se refirió también a las revelaciones, asegurando que aunque sí sostuvo un encuentro con Fernández no fue por motivos ilegales ni para pactar acuerdos: “también lo hice con los otros juristas integrantes de la terna, remitida por el presidente”.

Por otro lado, el presidente Petro le solicitó a su ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, solicitar a la ANI todas las pruebas que hay del caso Odebrecht en los Estados Unidos para avanzar en las judicializaciones pendientes en Colombia.

