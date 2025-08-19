“Nos vamos el 6 de agosto”: Petro habla de su último año y lanza orden a ministros

Presidente Gustavo Petro y sus funcionarios durante su más reciente consejo de ministros. Foto: Juan Diego Cano

En su reciente consejo de ministros, el presidente Gustavo Petro se refirió al último año que le queda en el poder y además lanzó una orden a todos sus altos funcionarios para que comuniquen con fuerza lo que el Gobierno ha hecho en estos tres años.

El mandatario, luego de decir que le envió un mensaje a su homólogo de los Estados Unidos, Donald Trump, para que retire a las fuerzas armadas que se desplegaron en aguas de Latinoamérica y el Caribe, aseguró que en menos de un año dejará la Casa de Nariño.

Y por la estrategia de la administración estadounidense, que es para presionar al régimen chavista y enfrentar grupos terroristas, Petro nombró a Nicolás Maduro, indicando que no es su aliado.

“No es como la prensa dice que somos aliados de Maduro, yo voy a pasar y Maduro va a pasar, mi año está fijado por la Constitución. Nosotros nos vamos el 6 de agosto y el 7 salimos de aquí. No tengo nada que llegarme porque de aquí no me gusta casi nada”, expuso Petro.

Y por el poco tiempo que tiene en el poder y la irrupción de la campaña electoral, Petro les recordó a sus ministros que tienen solo hasta noviembre para comunicar sus resultados debidamente, pues durante los meses siguientes en la agenda mediática se priorizará todo lo relacionado con las elecciones.

“Pónganse las pilas, sepan en qué gobierno están. [...] les queda hasta el 8 de noviembre para que el pueblo sepa lo que hizo este gobierno”, le dijo el jefe de Estado a su gabinete.

