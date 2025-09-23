“Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar”: Petro

Presidente Gustavo Petro. Foto: EFE - Presidencia de Colombia

El presidente Gustavo Petro reaccionó a la carta que envió la fiscal Lucy Laborde, quien adelanta la investigación contra su hijo Nicolás Petro por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y alertó intromisiones en el caso.

En la misiva dirigida a la fiscal Luz Adriana Camargo, Laborde, quien ocupa la Dirección Especializada contra el Lavado de activos, denuncia “intromisiones indebidas” y afectaciones a la imparcialidad e independencia en su trabajo. Cuestiona duramente la reciente decisión de asignar a María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en la investigación, asegurando que puede continuar con el caso por su cuenta.

“Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso. Además, el caso tiene un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo y no requiero apoyo, asesoría ni orientación”, se lee en la carta.

El jefe de Estado se pronunció al respecto, asegurando que las afirmaciones de Laborde tendrían relación con la campaña electoral del progresismo y sus supuestas intenciones de frenarla en las urnas a favor de otras aspiraciones de la oposición.

“Dije que no hablaría sobre el caso de mi hijo, pero no puedo callar cuando veo que una fiscal del caso ha convertido el proceso en un festín de la oposición. Quieren cárcel para mi hijo, así sus conductas no se ajusten a los delitos que se le imputan, quieren vengarse con mi hijo del carcelazo y condena de Uribe. Quieren condenarlo porque desean condenarme”, indicó el mandatario en su cuenta de X.

No hay autonomía de la fiscal Laborde, cuando entrega la información reservada de la fiscalía en el caso de mi hijo a la candidata presidencial de la oposición Victoria Dávila horas antes de proceder y, rompiendo el derecho universal con su principio de juez independiente y… https://t.co/Fzd3i3dczn — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 23, 2025

Agregó que la fiscal no sería autónoma y que respondería a intereses del fiscal Mario Burgos y de la precandidata presidencial Vicky Dávila: “Yo no interfiero en el proceso de mi hijo, pero tengo todo el derecho de denunciar, cuando se rompe el debido derecho, el estado de derecho en el caso de mi hijo”.

En todo caso, la funcionaria del ente investigador insiste en las supuestas intromisiones y también denuncia que el pasado 18 de septiembre fue citada a una reunión por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección contra la Corrupción de la Fiscalía, en la que tuvo que exponer avances del caso sin información previa.

“Se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación contra el señor Nicolás Petro Burgos, con la aparente necesidad de conexar esta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el Doctor Mario Andrés Burgos Patiño”, dice la carta.

