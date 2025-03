Petro viaja a Panamá para hablar de migración y narcotráfico con presidente Mulino

El presidente Gustavo Petro y su homólogo panameño, José Raúl Mulino. Foto: Presidencia

El presidente Gustavo Petro viajará este viernes 28 de marzo a Panamá para atender una agenda que lo llevará a varias ciudades de ese país y a reunirse con su homólogo José Raúl Molino, con quien espera hablar de temas claves para la frontera entre ambos países, como lo son la migración y el narcotráfico por cuenta de la influencia del Clan del Golfo en el tapón del Darién. El jefe de Estado colombiano también espera visitar Bocas del Toro, provincia a la que ha hecho referencia varias veces para pedir al gobierno panameño “desenterrar” los cuerpos de colombianos que murieron allí a finales del siglo XIX.

El viaje se producirá horas después de la reunión entre Petro y Kristi Noem, la secretaria de seguridad nacional del gobierno de Donald Trump. Con ella, Petro también habló de migración y confirmó que Colombia firmó una declaración de intención para la cooperación biométrica que permite intercambiar datos de manera eficiente entre ambos países para identificar criminales y prevenir que crucen las fronteras.

Precisamente, Petro y Mulino esperan hablar de los desafíos en materia migratoria que tienen ambos países por compartir la frontera natural del tapón del Darién. Aunque en la reunión con Noem el presidente de alguna manera flexibilizó su postura sobre la política migratoria de Trump, lo cierto es que mantiene sus críticas a las deportaciones masivas ordenadas por esa administración, un tema que también le interesa a Panamá, porque actualmente tiene en su territorio a varios ciudadanos venezolanos deportados desde Estados Unidos.

Este jueves, durante una conferencia de prensa, el presidente Mulino confirmó que migración y narcotráfico serán los temas claves de la agenda, aunque, según dijo, también hablarán de cooperación en materia económica y de energía eléctrica, que ha sido uno de los puntos en los que más ha insistido el presidente colombiano en su apuesta de fortalecer la unidad regional para enfrentar desafíos comerciales y otros, como el del cambio climático.

“Siento positivismo de esa conversación y también creo que es en el interés de Colombia tener esos acuerdos con Panamá”, dijo el presidente panameño. Sobre el caso de las deportaciones de venezolanos, dijo que, al no tener ningún tipo de contacto ni relación con el régimen de Nicolás Maduro, busca que a se le permita a Panamá llevarlos a Cúcuta para que allí se hagan cargo las autoridades venezolanas.

“Sobre el tema del otro del narcotráfico pues por supuesto compartiremos información, en la reunión me acompañará mi ministro de Seguridad y para otros temas tendré en el salón de al lado a autoridades que tienen que ver con temas energía y otros asuntos que nos interesan. No tenemos una agenda escrita, pero con el presidente Petro tengo muy buena comunicación y siempre hemos hablado muy francamente y yo no creo que mañana no va a ser la excepción”, dijo Mulino.

Desde la Casa de Nariño no se han dado a conocer mayores detalles del viaje, pero ya se confirmó que hasta el lunes 31 de marzo, fecha en la que regresa el mandatario, el ministro con funciones presidenciales será el nuevo jefe de la cartera de Hacienda, Germán Ávila Plazas.

