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"No fue a recibir mi informe": Petro en réplica responde a De la Espriella por sequías

El exmandatario Gustavo Petro volvió a dar una réplica a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella, en esta ocasión se refirió al plan del gobierno para afrontar crisis por el fenómeno de El Niño. Defendió su administración ante los señalamientos del jefe de Estado sobre la poca preparación sobre las sequías.

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Redacción Política
MEX1888. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 02/09/2026.- El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una conferencia magistral, este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de México (México). Petro (2022-2026) aseguró que el actual mandatario colombiano Abelardo de la Espriella ganó las elecciones por la intromisión de "algoritmos" y el "tecnofascismo" que actuaron para beneficiar al ultraderechista, y advirtió de que esta situación podría repetirse en las próximas de elecciones generales de Brasil de este año o en México en las intermedias de 2027. EFE/ José Méndez
El expresidente de Colombia, Gustavo Petro, habla durante una conferencia magistral, este miércoles en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en Ciudad de México (México). EFE/ José Méndez
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El exmandatario Gustavo Petro volvió a dar una réplica a la alocución del presidente Abelardo de la Espriella, en esta ocasión se refirió al plan del gobierno para afrontar crisis por el fenómeno de El Niño. Petro señaló que dejó el Decreto 802 de 2026, expedido el 23 de julio de 2026, donde declara la situación de desastre de carácter nacional en todo el territorio colombiano por un término de 12 meses, debido a las posibles sequías.

“El señor Abelardo de la Espriella ha dicho que no tiene ni idea, que no le dejaron dinero, que nosotros no dejamos el país preparado. Mentiroso. Usted no fue a mi oficina a recibir mi informe, le dio miedo hablar conmigo, por eso no tiene ni idea de cómo tratar la sequía”, fueron las palabras del expresidente durante su intervención. Aseguró que, para evitar la posibilidad de desabastecimiento de energía eléctrica, el decreto 802 de 2026 sigue la ley 1523 de 2012 que podría utilizar desde el 8 de agosto que llegó al poder, donde se ordena mover partidas del presupuesto que aprobó el congreso para atender esa emergencia y mitigar sus efectos.

Agregó que el actual jefe de Estado tuvo la posibilidad de llevar COP 8 billones desde el primer día que se posesionó y ejercer las inversiones en agua potable, alimentos y energía eléctrica. “Usted suspendió el programa Colombia Solar, las salinizadoras, las zonas de protección alimentaria, no permitió los subsidios a fertilizantes que tenía que hacer Ecopetrol”, agregó.

Además, le envió un sablazo al mandatario por una reciente polémica, donde De la Espriella llevaba una pistola en su cinturón: "Indigna la indolencia, indigna que un presidente se dedique a llevar pistolas y no lleve un libro para leer. El libro que está en internet se llama decrero 802 de 2026″. Y aseguró que su apuesta en la Presidencia fue transición energética y una economía descarbonizada.

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La réplica desde sus redes sociales se dio por el mensaje del presidente Abelardo de la Espriella enviado el pasado lunes festivo donde estableció una hoja de ruta para afrontar la crisis provocada por el fenómeno de El Niño, para minimizar los riesgos de un posible racionamiento, especialmente en regiones como la Costa Caribe.

El jefe de Estado cuestionó a la administración de Gustavo Petro y dijo que sus políticas dejaron en números rojos las reservas para solventar esta crisis. "El fenómeno de El Niño no es una sorpresa para nadie. Se sabía que venía, se anunció con meses de anticipación. Aún así, el gobierno que nos precedió no dejó reservas suficientes, no dejó un plan de respaldo térmico y dejó el sistema expuesto a un racionamiento", señaló el presidente.

De la Espriella puntualizó que los focos que serán los últimos tres meses del 2026 y los primeros del 2027 en que ese fenómeno más azotarán al territorio colombiano. "Menos agua en los embalses y más presión en la generación. Eso no es mala suerte, es falta de preparación. Ya sabíamos que estos iba a pasar", dijo el Jefe de Estado. No obstante, acto seguido indicó que ya están en marcha parte de las estrategias con las que buscará evitar que un apagón o un racionamiento se pueda materializar.

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Por Redacción Política

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