Petro endurece su tono contra los cinco alcaldes que quieren viajar a Washington

El presidente Gustavo Petro endureció su tono hacia los cinco alcaldes que quieren viajar este fin de semana a los Estados Unidos por la posible descertificación de la administración de Donald Trump a Colombia en la lucha contra las drogas y recalcó que iniciará las acciones que correspondan, pues los mandatarios locales no tendrían “permiso” para asumir este tipo de rol diplomático.

El gobierno Petro vive momentos tensionantes debido a la posible descertificación de los Estados Unidos, una posibilidad que viene sonando desde hace varios meses y que ha tenido al embajador de Colombia en los Estados Unidos, Daniel García-Peña, y a varios ministros en conversaciones con la administración Trump para frenar esa ruta y renovar la confianza bilateral.

Por esa zozobra es que los alcaldes Carlos Fernando Galán (Bogotá), Federico Gutiérrez (Medellín), Alejandro Eder (Cali), Alejandro Char (Barranquilla) y Dumek Turbay (Cartagena), anunciaron que este domingo viajarían a Washington para hacerle saber a la administración de Trump la importancia de su ayuda en la lucha contra las drogas e intentar que nuevamente se certifique al país.

Pero en esta tarea está el Gobierno Nacional y por ello, Petro advirtió su malestar y solo horas después El Espectador conoció que se impartieron directrices para que el comandante de las Fuerzas Militares de Colombia, almirante Francisco Hernando Cubides, y el Director de la Policía Nacional, el General Carlos Fernando Triana, se desplazaran hasta el país norteamericano con inmediatez.

Petro, quien ya previamente había mencionado que los alcaldes no están autorizados para representar a Colombia, agregó en horas de la tarde que sí es necesario que los mandatarios locales tengan un permiso para salir del país con dichas misionalidades.

“Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden”, sostuvo en su cuenta de X.

Sí se exige permiso al funcionario público para salir al país e iniciamos de inmediato las acciones que corresponden. https://t.co/xlefc7SiVZ — Gustavo Petro (@petrogustavo) September 5, 2025

Pero los planes de los alcaldes no han cambiado y Federico Gutiérrez lo dejó claro, lanzándole pullas al presidente Petro, sobre quien dijo sentirse amenazado. “Iremos a Washington a intentar mitigar el desastre que usted ha generado”, expuso.

No es la primera vez que Petro y Gutiérrez chocan por las diferencias en sus posturas políticas. También ha pasado con Galán, quien ha advertido supuestas retaliaciones de la administración nacional a los programas de la capital.

En todo caso, los alcaldes se han convertido en un bloque de oposición importante para el gobierno Petro y su visita a Washington es un asunto que igualmente les sirve en varias de sus narrativas políticas opositoras. Este domingo, mientras el presidente regresa al país de su visita diplomática a Japón, se conocerá si finalmente se desplazarán o no hasta el país norteamericano.

Yo como Alcalde de Medellín siempre he estado acostumbrado a que me amenacen los peores criminales, a lo que no estaba acostumbrado es a que me amenazara un Presidente. Ya me estoy acostumbrando.

Iremos a Washington 🇺🇸 a intentar mitigar el desastre que usted ha generado.

Usted… https://t.co/qEJ51auqrW — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) September 5, 2025

