Petro anuncia tratado de extradición con Emiratos Árabes: “hemos logrado éxitos”

El presidente Gustavo Petro, al término de su gira por Medio Oriente (Arabia Saudita, Egipto y Catar), anunció que está trabajando en la creación de un tratado de extradición con Emiratos Árabes Unidos. De acuerdo con la tesis defendida por el jefe de Estado, en ese país –particularmente, en Dubái– tiene sede la “junta del narcotráfico”, una organización narcocriminal internacional que tendría tentáculos en varios continentes y nexos con grupos armados colombianos, como el Clan del Golfo.

En una publicación en su cuenta en X, el presidente aseguró que “con las policías europeas y árabes empiezo a preparar un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos”, aunque no dio más detalles sobre cómo sería dicho acuerdo. En todo caso, resaltó que, en colaboración con países de Europa y Medio Oriente, “hemos logrado éxitos que se cuentan por centenares de toneladas incautadas con rumbo a Europa en grandes contenedores y en grandes barcos”.

Esto último también es una idea en la que el jefe de Estado ha insistido en las últimas semanas en respuesta a los bombardeos de Estados Unidos en el Caribe y el Pacífico contra lanchas rápidas, asegurando que se trata de embarcaciones que supuestamente llevarían droga rumbo al país norteamericano. Esos operativos se han convertido en la nueva manzana de la discordia en las tensas relaciones de Petro con el presidente Donald Trump. La tensión ha llegado al punto de que este último incluyó al colombiano en la lista de la OFAC (conocida como la Lista Clinton).

Como lo contó El Espectador, estableció que la orden ejecutiva 14059 de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) obedeció a los reportes que recibió dicho organismo de los posibles “beneficios” que el presidente Petro les estaría dando a organizaciones armadas y criminales dedicadas al narcotráfico, todo esto en el marco de los diálogos de la llamada “paz total”. Esta postura es rechazada, por supuesto, por la Casa de Nariño.

Muy bien que la fuerza pública venezolana esté destruyendo campamentos del narcotráfico. Fue mi propuesta a Maduro y por eso se deben coordinar fuerzas para destruir las mafias en vez de dispersar las.

Una invasión a Venezuela solo expandirá el narcotráfico y robo de petróleo y…



— Gustavo Petro (@petrogustavo) November 4, 2025

Para el gobierno de Trump, según fuentes diplomáticas en Washington y Bogotá, ese tipo de privilegios, que en algún momento de la estrategia comprendieron ceses al fuego y suspensión de órdenes de captura con fines de extradición, suscitaron el crecimiento de los cultivos de hoja de coca en todo el país (253.000 hectáreas) y el repunte en el nivel de producción de cocaína, que en 2023 creció un 53 %. A esto se suma que en la Casa Blanca no consideran que la actual administración esté haciendo lo que corresponde para frenar esta actividad y que, como ya se conoce, no es visto con buenos ojos que Petro y varios de sus ministros mantengan cercanía con el régimen de Nicolás Maduro, señalado de estar detrás del Cartel de los Soles.

En todo caso, Petro aseguró que “son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado sus políticos para, a través, de los congresistas de la Florida llegar a Marcos Rubio, cegado por sectarismo y odio ideológico, y llevan hacia una muy desacertada política antinarcóticos en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína”. Aseguró también que pondrá en conocimiento del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, “toda nuestra información disponible”.

En los últimos días, el presidente Petro ha insistido en que los crímenes relacionados con el narcotráfico deben investigarse de manera conjunta. Así también se lo dijo a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, al proponerle la creación de un observatorio binacional sobre crimen organizado. “La lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”, escribió Petro en su cuenta en X. Ante ello, afirmó: “Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia”.

