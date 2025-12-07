Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Política

“Por error pasó la frontera”: Petro habla del retorno de mayor colombiano retenido por régimen de Maduro

El mayor Miguel Ángel Acosta Romero, quien fue retenido por la guardia del régimen de Venezuela, ya regresó a Colombia.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Política
07 de diciembre de 2025 - 07:32 p. m.
El presidente Gustavo Petro aseguró que fue el militar colombiano retenido en Venezuela quien, "por error", pasó la frontera.
El presidente Gustavo Petro aseguró que fue el militar colombiano retenido en Venezuela quien, "por error", pasó la frontera.
Foto: Presidencia
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

Luego de 24 horas de que se confirmara que un oficial colombiano había sido retenido por la guardia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Gustavo Petro sacó uno de sus varios y acostumbrados mensajes en redes para referirse a un caso que podría tener también implicaciones diplomáticas.

Se trata del mayor Miguel Ángel Acosta Romero, quien fue apresado por los uniformados de la dictadura del país vecino cuando estaba en la zona limítrofe de ambas naciones en la región de Norte de Santander.

Más información: Militar colombiano y su familia fueron detenidos por la Guardia Bolivariana en Venezuela

Lo que se sabe es que estaba de civil y haciendo turismo con su familia, pero pasando el puente Simón Bolívar quedó en manos de la llamada guardia bolivariana. En todo caso, Migración Colombia y la intermediación de personal diplomático sirvió para que el oficial fuese devuelto a territorio nacional sin contratiempos.

“El mayor Miguel Ángel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto a nuestro país”, fue el escueto mensaje que en la mañana de este domingo realizó Petro.

No obstante, hasta el momento no se conoce la razón de la retención y el por qué de dejarlo a merced de unos uniformados auspiciados por una dictadura.

En todo caso no es un asunto menor, pues la dura tensión que hay entre Colombia y Estados Unidos pasa por Venezuela, ya que la administración del presidente Petro se ha rehusado a rechazar de forma vehemente a la dictadura y eso es visto con recelo en la Casa Blanca.

Es de su interés: Cabildeo diplomático y escenario electoral: esto es lo que sacude el diálogo entre Bogotá y Washington

Pero, además, los 22 bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump que han dejado más de 86 ejecuciones extrajudiciales en aguas del Pacífico y del Caribe, enrarecen más el ambiente geopolítico regional.

De hecho, ante la aparición de cuerpos en aguas cercanas a La Guajira, Petro pidió averiguar sus identidades en coordinación con Venezuela y de paso saber si son o no muertos de los bombardeos de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Gustavo Petro

Nicolás Maduro

Venezuela

Ejército Nacional

 

Mar(60274)Hace 14 minutos
Lo soltaron desde ayer, El Tiempo lo publicó y explicó qué pasó. Ahora El Espectador quiere empezar con chismes y nos quiere poner a pelear con Venezuela. Es que Venezuela tiene muchas razones para estar tensionada, no agraven ustedes aún más la situación.
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 43 minutos
Al paso que vamos Trump será otro genocida como Netanyahu. Prender una región no se justifica por sacar a un dictador. No se sabe como terminen estas agresiones. América Latina no tiene guerras entre países pero Trump puede desatarlas
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.