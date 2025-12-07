“Por error pasó la frontera”: Petro habla del retorno de mayor colombiano retenido por régimen de Maduro

El presidente Gustavo Petro aseguró que fue el militar colombiano retenido en Venezuela quien, "por error", pasó la frontera. Foto: Presidencia

Luego de 24 horas de que se confirmara que un oficial colombiano había sido retenido por la guardia del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, el presidente Gustavo Petro sacó uno de sus varios y acostumbrados mensajes en redes para referirse a un caso que podría tener también implicaciones diplomáticas.

Se trata del mayor Miguel Ángel Acosta Romero, quien fue apresado por los uniformados de la dictadura del país vecino cuando estaba en la zona limítrofe de ambas naciones en la región de Norte de Santander.

Lo que se sabe es que estaba de civil y haciendo turismo con su familia, pero pasando el puente Simón Bolívar quedó en manos de la llamada guardia bolivariana. En todo caso, Migración Colombia y la intermediación de personal diplomático sirvió para que el oficial fuese devuelto a territorio nacional sin contratiempos.

“El mayor Miguel Ángel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto a nuestro país”, fue el escueto mensaje que en la mañana de este domingo realizó Petro.

El mayor Miguel Angel Acosta que por error pasó la frontera a Venezuela con su esposa e hijos, ha sido devuelto a nuestro país. https://t.co/acuVxd7zPK — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

No obstante, hasta el momento no se conoce la razón de la retención y el por qué de dejarlo a merced de unos uniformados auspiciados por una dictadura.

En todo caso no es un asunto menor, pues la dura tensión que hay entre Colombia y Estados Unidos pasa por Venezuela, ya que la administración del presidente Petro se ha rehusado a rechazar de forma vehemente a la dictadura y eso es visto con recelo en la Casa Blanca.

Pero, además, los 22 bombardeos ordenados por el presidente Donald Trump que han dejado más de 86 ejecuciones extrajudiciales en aguas del Pacífico y del Caribe, enrarecen más el ambiente geopolítico regional.

De hecho, ante la aparición de cuerpos en aguas cercanas a La Guajira, Petro pidió averiguar sus identidades en coordinación con Venezuela y de paso saber si son o no muertos de los bombardeos de Estados Unidos en su lucha contra el narcotráfico.

Han aparecido estos cuerpos flotando en el mar de la Guajira, le pido a medicina legal establecer identidades y coordinar con la fiscalía de Venezuela. Pueden ser muertos por bombardeo en el mar pic.twitter.com/QTIBvztq8r — Gustavo Petro (@petrogustavo) December 7, 2025

