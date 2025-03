“No vamos a esperar al Congreso”: Petro habló de implementación de la reforma a la salud

Resume e infórmame rápido

En una semana convulsa por el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado, el presidente Gustavo Petro volvió a referirse este jueves al futuro de sus reformas sociales. Desde Los Patios, en Norte de Santander, el jefe de Estado defendió la iniciativa con la cual busca reformar el sistema de salud que, de hecho, está apunto de tener su tercer debate en la misma corporación que el pasado martes archivó la laboral.

Tras destacar varios aspectos de su política de salud y lanzar duras críticas contra las EPS y las gestoras farmacéuticas, Petro aseguró que su administración puede implementar de inmediato varios de los cambios que incluye la reforma a la salud, pues la ley así se lo permite y no necesariamente necesita el permiso del Legislativo. “No vamos a esperar al Congreso porque no lo necesitamos, porque se puede hacer bajo las leyes actuales, sólo se necesita audacia y decisión”, dijo el mandatario.

Este anuncio se suma a otros que ha hecho él mismo y algunos de sus alfiles en el Ejecutivo y en el Legislativo en torno a la puesta en marcha de varios aspectos de la reforma laboral a través de decretos. Se trata de una estrategia que se complementa con el llamado a las calles y las urnas para promover una consulta popular, mecanismo con el cual el mandatario busca que cerca de 13 millones de personas opinen sobre la viabilidad de sus iniciativas.

Sobre sus diferencias con las EPS, este jueves dijo que intervino varias porque, según dijo, se “estaban robando la plata”. Y planteó una propuesta llamativa para las que tienen problemas financieros. “La Nueva EPS escondió $5 billones en facturas y ahora quieren que paguemos otra vez, la sociedad colombiana a través del Estado, pero mamola, nosotros no hacemos eso, esas deudas las tienen que pagar los dueños y si no tienen la plata, pues vendan las clínicas, nosotros se las compramos a buen precio para ponerlas al servicio de la sociedad colombiana”, aseguró.

Por otra parte, habló de la crisis de abastecimiento de medicamentos y dijo que tienen las pruebas de que las gestoras farmacéuticas “han duplicado el precio de los medicamentos que se podría comprar a la mitad si se hiciera en el extranjero o directamente en el laboratorio”.

Así mismo, aseguró que algunas de esas gestoras estarían acaparando medicamentos y puso como ejemplo el caso de la insulina. “Yo le pedí al superintendente de Salud que allí donde se detecten bodegas llenas de medicamentos que no entregan a la población, buscando que la población se vaya contra el gobierno, se allanen. El Ejército y la Policía tienen que estar disponibles y me van a decir que eso es una dictadura y no, eso es la ley de la República”, explicó.

La propuesta de impulsar su reforma sin la venia del Congreso ya genera reacciones contrarias de la oposición. “No Presidente, usted no se puede brincar la ley 100 y sus complementarias. Esto no es una dictadura, está obligado por la Constitución y la ley. Petro ordenó implementar de inmediato la reforma a la salud: “No vamos a esperar al Congreso, no lo necesitamos”, dijo la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático.

