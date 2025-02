“Saldrán los que tienen aspiraciones electorales”: Petro habló de remezón ministerial

Resume e infórmame rápido

En la madrugada de este martes, hora colombiana, el presidente Gustavo Petro inició su agenda en los Emiratos Árabes Unidos con el foro sobre inteligencia artificial de la Cumbre Mundial de Gobiernos 2025, que se lleva a cabo en Dubái. Tras plantear sus visiones del tema, el jefe de Estado dio una declaración a medios y habló de lo que para algunos es una crisis ministerial por las renuncias de varios de sus funcionarios claves.

El mandatario, sin embargo, dijo que no hay de qué preocuparse y explicó cómo se dará este nuevo remezón en su primer círculo de poder. “Está todo listo, no va a haber un gran cambio de ministerios, muchos van a permanecer. Lo que hacemos es quitar las personas que tengan aspiraciones electorales. No es sano que se combinen con la administración pública, no se hace ni lo uno ni lo otro y ya queremos separar esas aguas”, aseguró Petro.

El presidente también se refirió a la polémica transmisión del consejo de ministros de hace una semana, que en parte marcó el rumbo de varias renuncias y sacó a la luz pública las diferencias internas por los roles de Laura Sarabia y Armando Benedetti en el Ejecutivo. Según dijo, las transmisiones se mantendrán, pues a su juicio “el pueblo colombiano tiene el derecho de mirar cómo es que se administran sus bienes, sus dineros”.

Ante la pregunta de qué fuerzas políticas entrarán en la reconfiguración de su gabinete, en el sentido de si habrá espacio para otros partidos políticos o únicamente para el petrismo, el mandatario recordó que fue elegido “por una especie de frente amplio” y que los más de 11 millones de votos que obtuvo no pertenecen a un solo partido.

“El programa para el 2026-2030 espero sea una profundización aún mayor del programa actual de gobierno, en búsqueda de una Colombia más igualitaria, más democrática; es la única vía para construir la paz, es una especie de salida de cien años de soledad. Son muchas fuerzas, millones de personas que tienen maneras diferentes de pensar (...) ese gran espectro multicolor debe ser recogido en un proyecto profundamente democrático”, explicó el mandatario.

Hasta el momento, el nuevo revolcón ministerial ha dejado por fuera al ministro de Cultura, Juan David Correa; la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez; la ministra de Ambiente, Susana Muhamad; el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo; y, según se confirmó en las últimas horas, el ministro de Defensa, Iván Velásquez. Además, de la Casa de Nariño salió Jorge Rojas (Dapre), dejando como mano derecha del presidente a Armando Benedetti.

