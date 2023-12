“Había unos distanciamientos por otras materias”: Petro sobre la renuncia de Zamora

Petro se pronunció este lunes sobre la renuncia de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado. Foto: Archivo Particular

Gustavo Petro se pronunció sobre la renuncia de Martha Lucía Zamora, directora de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, después de las diferencias que tuvo con el canciller Álvaro Leyva por los líos jurídicos que afronta el Ministerio de Relaciones Exteriores con Thomas Greg & Sons por el proceso de licitación de elaboración de pasaportes. “En realidad tengo distancia sobre la manera como se ha llevado la defensa de la nación en varios temas y quiero profundizar de otra manera en eso que se llama defender el poder público, es decir, defender el interés general de la sociedad colombiana”, dijo este lunes el primer mandatario ante los medios.

El presidente, además, aseguró que “había unos distanciamientos” con Zamora “por otras materias”. Añadió que quería que hubiera una investigación penal, “porque desde el principio yo pedí que un proceso de esos, con unas cláusulas que en mi opinión predeterminaban un posible ganador, no podía ser. En mi gobierno no. En mi gobierno no se prefabrican licitaciones y lo que queremos es que cada vez que haya una licitación haya competencia y se pueda escoger lo mejor en calidad y en precio”.

