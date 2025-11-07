Petro insiste en nuevas elecciones en Venezuela: “Bien harían Maduro y María Corina”

Gustavo Petro habló de su propuesta de elecciones para Venezuela. Foto: El Espectador

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El presidente Gustavo Petro volvió a referirse a la situación de Venezuela y a su inconformidad con las operaciones militares que los Estados Unidos de Donald Trump realizan en el Caribe contra el narcotráfico que sale de ese país. Luego de que trascendiera que funcionarios de la administración estadounidense señalaran que no hay una justificación para apoyar ataques contra objetivos terrestres en Venezuela, el presidente indicó que eso demostraría que Estados Unidos está reconociendo que no es legal atacar a dicho país y que en coincidiría con su postura.

“Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los Estados Unidos ni bajo los tratados internacionales. Por eso, el camino que propongo puede ser más real: desatar el diálogo político en Venezuela y convocar elecciones con garantías reales para todos los contendientes. Bien harían Maduro y María Corina Machado en permitir esta solución pacífica y soberana del pueblo venezolano”, dijo el jefe de Estado a través de su cuenta de X.

Lea también: Angie Rodríguez, directora del Dapre, tendrá nuevo y relevante cargo en el Gobierno

Si el gobierno de EEUU reconoce que no es legal atacar a Venezuela, coinciden conmigo.



Ni los misiles ni una invasión extranjera son legales, ni bajo la ley de los EEUU, ni bajo los tratados internacionales.



Por eso el camino que propongo puede ser más real. Desatar el diálogo… https://t.co/caxWVRpufY — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 6, 2025

Se trata de la segunda vez en la última semana que el presidente Gustavo Petro plantea que haya nuevamente elecciones en el vecino país. En otro de sus trinos, el mandatario reiteró que una invasión a ese país solo ayudaría a expandir el narcotráfico y el robo de petróleo y gasolina a gran escala. Asimismo, aseguró que esa eventual invasión también fortalecería los mercados ilegales de oro y coltán, y que, para evitar ese escenario, su propuesta a Venezuela y Estados Unidos es insistir en la vía democrática.

Según explicó, debe haber elecciones verdaderamente libres para permitir una gestión más fuerte del gobierno elegido sobre sus recursos y su territorio. En este punto, Petro aseguró que Trump debería saber que buena parte de la cocaína que sale por Venezuela se compra en el Catatumbo por mafias italianas, albanesas, uruguayas y colombianas, que, en este último caso, estarían relacionadas con una organización que él denomina como la “junta del narcotráfico”.

No se pierda: El centro sigue sin norte y las coaliciones de petrismo y oposición buscan captar sus votos

“Son los miembros de esta gran mafia multinacional los que han enviado a sus políticos para, a través de los congresistas de la Florida, llegar a Marco Rubio, cegado por sectarismo ideológico, y llevar hacia una muy desacertada política antinarcóticos, en provecho del cartel más grande del mundo en el mercado de la cocaína: la llamada junta del narcotráfico. De la DEA solo hemos recibido como ayuda la detención del salvador Marset, autor intelectual del asesinato del fiscal paraguayo Pecci”, dijo Petro en su mensaje.

El mandatario recordó que está buscando alianzas con Europa y Medio Oriente para fortalecer su política de lucha contra las drogas. De hecho, aseguró que ya prepara un tratado de extradición con los Emiratos Árabes Unidos y que ha logrado incautar centenares de toneladas de cocaína con rumbo a Europa, que iban en grandes contenedores y barcos, gracias a la cooperación militar entre Colombia y países de ese continente.

La propuesta del jefe de Estado, como era de esperarse, no cayó bien en círculos de la oposición, donde varios congresistas y precandidatos presidenciales aseguran que se trata de una suerte de salvavidas que el presidente Petro le estaría enviando a Nicolás Maduro, por lo cual insisten en respaldar las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.