¿Vendrá el presidente Donald Trump a Colombia? Esto respondió la canciller

El presidente Gustavo Petro invitó a su homólogo Donald Trump a que visite Cartagena. Aún no hay respuesta. Foto: Archivo Particular

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En momentos en que se puede tensar de nuevo la relación entre Colombia y Estados Unidos por los expedientes federales en los que apareció el nombre del presidente Gustavo Petro, en territorio nacional no se descarta que el mandatario Donald Trump visite al país.

En efecto, el jefe de Estado colombiano ha invitado públicamente a su homólogo estadounidense a que visite Cartagena. Incluso, durante su cita presencial de febrero en Washington, y en un par de mensajes posteriores, se ratificó el ofrecimiento.

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La canciller Rosa Villavicencio, en una reciente entrevista con El Espectador, confirmó que ese proceso está en curso, pero que hasta el momento no se ha dado una respuesta desde la Casa Blanca.

“Siempre se le ha invitado, pero realmente en el momento él no lo tiene en su agenda, entonces no ha dado una respuesta todavía; ni sí, ni no”, aseguró la ministra de Relaciones Exteriores.

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Incluso, más allá de los roces que se puedan presentar luego de los casos federales en los que apareció el nombre de Petro, Villavicencio dijo que el diálogo con Trump pasa por un buen momento.

“Con el presidente Donald Trump ya hay buenas relaciones. Se han desarrollado una serie de actividades, entre las que está el orden económico, relativas a las posibilidades y a las necesidades de energía y a la oportunidad también de Colombia de proveer esa energía. Y de las empresas que manejan gas para que puedan transitar por el gasoducto que une el centro de explotación con la conversión en energía, en este caso en Colombia; eso debe ser restaurado. También a la empresa que se encarga de eso le deben quitar las restricciones que tiene por el tema OFAC”, enfatizó Villavicencio.

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En todo caso, la Casa de Nariño no descarta que la Oficina Oval acepte la invitación. De hecho, como lo anticipó este diario, hay sectores religiosos del ala republicana estadounidense que están buscando convencer a Trump para que visite Venezuela como signo de poder y cambio sobre ese país, por lo que desde Bogotá se ha explorado que, si se da un paso así, se plantee una parada en territorio nacional.

Vea aquí la entrevista completa con la canciller Rosa Villavicencio:

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