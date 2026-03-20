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Conozca la fecha en que la Registraduría sorteará el orden de los candidatos en el tarjetón

El próximo 25 de marzo, la Registraduría Nacional del Estado Civil sorteará las posiciones de los candidatos presidenciales y sus fórmulas en el tarjetón del 31 de mayo. Esto se sabe.

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Redacción Política
20 de marzo de 2026 - 10:23 p. m.
El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia.
El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia.
Foto: Archivo Particular
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La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que sorteará las posiciones de los candidatos presidenciales y sus fórmulas en el tarjetón de la primera vuelta que ocurrirá el 31 de mayo. La fecha en que ocurrirá el sorteo es el próximo miércoles 25 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Ágora. Esto ocurre dos semanas después de las últimas elecciones del 8 de marzo, que replantearon en panorama electoral. Tras una serie de consultas interpartidistas que llevaron a sus tres ganadores de cada una directamente a la primera vuelta. Los tres primeros en tener un lugar fijo fueron Paloma Valencia, tras ganar la Gran Consulta por Colombia; Claudia López, quién se posicionó en la Consulta de las Soluciones y el último fue Roy Barreras que impuso su votación en el Frente por la Vida. Durante la semana del 9 al 13 de marzo, la mayoría de los aspirantes sobrantes inscribieron sus candidaturas. Entre ellos aparecen Abelardo De La Espriella; Iván Cepeda; Sergio Fajardo; Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Clara López, Miguel Uribe Londoño; Santiago Botero; Sondra Macollins; Carlos Caicedo; y Gustavo Matamoros. En las cuentas oficiales, estos serán los 14 candidatos que aparecerán en la boleta del 31 de mayo, debido a que hoy 20 de marzo cerraba el plazo para realizar cambios para bajarse de la carrera o cambiar sus fórmulas, como ocurrió con Mauricio Lizcano que cambió de fórmula vicepresidencial a mediados de semana. Su antigua llave en la carrera era el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quién decidió dar un paso al costado y Lizcano lo reemplazó por Pedro De La Torre. Con las cartas finales, la otra semana empezará a consolidarse un camino a la elección donde las alianzas, debates y encuestas marcarán lo que sigue, ya con un tarjetón oficial que también puede marcar como funcionen las estrategias de cada aspirante.

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