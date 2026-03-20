Conozca la fecha en que la Registraduría sorteará el orden de los candidatos en el tarjetón

El nuevo mapa político se configura con las consultas de marzo: Paloma Valencia, Sergio Fajardo, Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Claudia López y Luis Gilberto Murillo luchan por la Presidencia. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Registraduría Nacional del Estado Civil anunció que sorteará las posiciones de los candidatos presidenciales y sus fórmulas en el tarjetón de la primera vuelta que ocurrirá el 31 de mayo. La fecha en que ocurrirá el sorteo es el próximo miércoles 25 de marzo a las 11 de la mañana en el Centro de Convenciones Ágora. Esto ocurre dos semanas después de las últimas elecciones del 8 de marzo, que replantearon en panorama electoral. Tras una serie de consultas interpartidistas que llevaron a sus tres ganadores de cada una directamente a la primera vuelta. Los tres primeros en tener un lugar fijo fueron Paloma Valencia, tras ganar la Gran Consulta por Colombia; Claudia López, quién se posicionó en la Consulta de las Soluciones y el último fue Roy Barreras que impuso su votación en el Frente por la Vida. Durante la semana del 9 al 13 de marzo, la mayoría de los aspirantes sobrantes inscribieron sus candidaturas. Entre ellos aparecen Abelardo De La Espriella; Iván Cepeda; Sergio Fajardo; Luis Gilberto Murillo, Mauricio Lizcano, Clara López, Miguel Uribe Londoño; Santiago Botero; Sondra Macollins; Carlos Caicedo; y Gustavo Matamoros. En las cuentas oficiales, estos serán los 14 candidatos que aparecerán en la boleta del 31 de mayo, debido a que hoy 20 de marzo cerraba el plazo para realizar cambios para bajarse de la carrera o cambiar sus fórmulas, como ocurrió con Mauricio Lizcano que cambió de fórmula vicepresidencial a mediados de semana. Su antigua llave en la carrera era el exministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, quién decidió dar un paso al costado y Lizcano lo reemplazó por Pedro De La Torre. Con las cartas finales, la otra semana empezará a consolidarse un camino a la elección donde las alianzas, debates y encuestas marcarán lo que sigue, ya con un tarjetón oficial que también puede marcar como funcionen las estrategias de cada aspirante.

👁‍🗨 Conozca “Futuro en Pausa”, un proyecto multimedia de El Espectador sobre los relatos escondidos de la vida en seis regiones del país

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en más temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com; lmejia@elespectador.com; ntorres@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.