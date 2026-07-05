Se inició el empalme entre los gobiernos Petro y De la Espriella: así va |La Mesa Redonda

Germán Ávila y José Manuel Restrepo lideran los empalmes del presidente Gustavo Petro y del mandatario electo, Abelardo de la Espriella, respectivamente. Foto: Archivo Particular

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Una serie de reuniones esta semana dieron por inaugurado el intercambio de información entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y el equipo del mandatario electo, Abelardo de la Espriella. El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, encabezan esos esfuerzos. Ya hay tensiones, pero los dos lados piden transparencia en el proceso.

Las condiciones fueron marcadas en este primer encuentro por el gobierno entrante, que pidió tener conocimiento pleno del estado de 22 sectores considerados “claves” y que se enmarcaría en un “empalme anticorrupción”, rótulo que no fue bien aceptado en el actual Ejecutivo.

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Por otro lado, Restrepo explicó que el cronograma del proceso de empalme, además de la entrega de los informes del próximo 7 de julio, contempla que “las solicitudes adicionales, aclaraciones y soportes documentales se den entre el 10 y el 21 de julio, dependiendo de la terminación de cada entidad”. Esto quiere decir que “el tope máximo para recibir solicitudes adicionales es el 21 de julio, y que entre el 21 de julio y el 27 de julio tendremos la segunda fase, de tal manera que hacia el 31 de julio nosotros podamos hacer el cierre técnico del proceso de empalme”, precisó.

Asimismo, indicó que presentó una solicitud, que ya fue avalada por el Gobierno saliente, para que toda la documentación entregada tenga como fecha de corte el 30 de julio.

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Todas estas movidas entre las dos administraciones se analizaron en el más reciente episodio de La Mesa Redonda de El Espectador. Incluso, se revelaron detalles de cómo se podría seguir conformando el gabinete ministerial del nuevo presidente, que ya cuenta con Rodrigo Lara Restrepo en el ministerio del Interior, con Miguel Gómez en Hacienda y con Fabio Arjona en Ambiente.

Vea aquí todo el análisis de La Mesa Redonda de El Espectador:

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