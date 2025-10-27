Logo El Espectador
Petro suma más de 70 viajes al exterior: visitará Egipto, Arabia Saudita y Catar

La Presidencia ya le informó al Congreso que, durante la ausencia del mandatario, el ministro delegatario con funciones presidenciales será Guillermo Alfonso Jaramillo, jefe de la cartera de Salud.

Redacción Política
27 de octubre de 2025 - 04:31 p. m.
El presidente Gustavo Petro hará gira por Oriente Medio.
El presidente Gustavo Petro hará gira por Oriente Medio.
Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda
El presidente Gustavo Petro volverá a salir del país este martes 27 de octubre. De acuerdo con la Casa de Nariño, el mandatario hará una gira por tres países de Medio Oriente: Egipto, Arabia Saudita y Catar. La Presidencia informó que el viaje se extenderá hasta el próximo 4 de noviembre y que le encargará funciones presidenciales a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Su viaje se dará luego de la participación en la consulta del Pacto Histórico, en la que el sector de izquierda que respalda su Gobierno obtuvo 2,7 millones de votos. Tras votar el domingo y recibir los resultados, el jefe de Estado dijo que ahora sigue la conformación del llamado frente amplio.

“Casi tres millones de personas salieron ayer de sus casas a las urnas a expresarme su amor y solidaridad ante la arbitrariedad. Me siento tranquilo, Trump ha decidido criminalizar, como extranjero, una política pública interna de Colombia. Nosotros decimos No al improperio. Ya queda notificado al mundo que la principal fuerza política de Colombia con red real en al vereda campesina y el barrio popular de Colombia es a la que pertenezco”, escribió el mandatario en sus redes.

Según indicó, a esa coalición ampliada podrían ingresar candidatos de corte liberal, de la Alianza Verde y de sectores de La U que han respaldado su agenda. A esos nombres se suman otros como los de Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y hasta Daniel Quintero, quien anunció que continuará como candidato, ahora a través de las firmas.

simovid tuta rodriguez(61540)Hace 31 minutos
Créame el va a trabajar no ha robar...podrán criticar nos darnos palo...el mico se endurecerá...el llorón chillar a...pero el cambio va...y la constituyente ni se diga...así los señores Prada y sus cuarenta alibabas intenten sabotear nos no podrán bloquear el pensar y querer del pueblo colombiano...vamos Iván Cepeda con toda...un abrazo
JJ11072022(4437)Hace 35 minutos
Lo que importa es lo que puede haber benficiado al país con esos más de 70 viajes.La mayoría de los periodistas no saben investigar , son simples relatores de hechos, Que bueno sería una análisis de cada viaje con sus consecuencias.
Pathos(78770)Hace 44 minutos
Las falacias de este gobierno son evidentes, en Colombia hostiga a a los ricos y luego va buscarlos en el exterior para echarse el paseito
Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 1 hora
El presidente Petro abre mercados para Colombia, hace buenos negocios para el pais, nos saca del provincianismo político y económico internacional , maneja bien la economía. Su empuje social al pais es inmenso y con buenos resultados. No pensé que llegara a tan buenos resultados. Su agenda neo-keynesiana es todo un triunfo para Colombia
Pathos(78770)Hace 1 hora
Otro viaje? A qué, esto es el colmo del despilfarro
