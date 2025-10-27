Petro suma más de 70 viajes al exterior: visitará Egipto, Arabia Saudita y Catar

El presidente Gustavo Petro hará gira por Oriente Medio. Foto: EFE - Mauricio Dueñas Castañeda

El presidente Gustavo Petro volverá a salir del país este martes 27 de octubre. De acuerdo con la Casa de Nariño, el mandatario hará una gira por tres países de Medio Oriente: Egipto, Arabia Saudita y Catar. La Presidencia informó que el viaje se extenderá hasta el próximo 4 de noviembre y que le encargará funciones presidenciales a Guillermo Alfonso Jaramillo, ministro de Salud.

Su viaje se dará luego de la participación en la consulta del Pacto Histórico, en la que el sector de izquierda que respalda su Gobierno obtuvo 2,7 millones de votos. Tras votar el domingo y recibir los resultados, el jefe de Estado dijo que ahora sigue la conformación del llamado frente amplio.

“Casi tres millones de personas salieron ayer de sus casas a las urnas a expresarme su amor y solidaridad ante la arbitrariedad. Me siento tranquilo, Trump ha decidido criminalizar, como extranjero, una política pública interna de Colombia. Nosotros decimos No al improperio. Ya queda notificado al mundo que la principal fuerza política de Colombia con red real en al vereda campesina y el barrio popular de Colombia es a la que pertenezco”, escribió el mandatario en sus redes.

Según indicó, a esa coalición ampliada podrían ingresar candidatos de corte liberal, de la Alianza Verde y de sectores de La U que han respaldado su agenda. A esos nombres se suman otros como los de Roy Barreras, Juan Fernando Cristo y hasta Daniel Quintero, quien anunció que continuará como candidato, ahora a través de las firmas.

