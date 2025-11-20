Cancillería se reunió con familiares de colombianos detenidos en Venezuela: esto se acordó

Canciller Rosa Villavicencio prepara liberación de colombianos. Foto: Cancillería

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este jueves en Villa de Rosario, Norte de Santander, la Cancillería se reunió con familiares de los colombianos detenidos en Venezuela. En el encuentro estuvo el viceministro de Asuntos Multilaterales, Mauricio Jaramillo Jassir, y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Las familias plantearon al Ministerio de Exteriores sus preocupaciones alrededor de la falta de comunicación durante meses e incluso años con los connacionales, así como las condiciones en las que están. Según contaron, hay “deterioro del estado de salud física y mental, intimidación, y la prohibición para recibir elementos vitales de supervivencia y dignidad” e incluso hay casos en los que señalan “haber sido sometidos a torturas”.

Sugerimos: Lista al Senado de Oxígeno, de Ingrid Betancourt, ya tiene división interna por presidenciales

Entre los compromisos que trazó el Minexteriores está el de entregar un documento de guía humanitaria a las autoridades del régimen de Nicolás Maduro. De igual forma, señalaron que adelantarían “todas las gestiones para garantizar la titularidad de derechos de los colombianos detenidos en Venezuela”.

“Los familiares y el Viceministro han corroborado el compromiso de mantener un diálogo permanente sobre las gestiones adelantadas por Cancillería”, se lee en el comunicado publicado por la cartera.

Le puede interesar: Así quedó encuesta de la Alianza Verde que sería clave para elegir cabeza de lista al Senado

Actualmente, la canciller Rosa Villavicencio se encuentra en España y desde allá ha tenido que sortear los coletazos de una respuesta sobre la relación con el Palacio de Miraflores. En entrevista con Bloomberg, aseguró que el presidente Gustavo Petro no habla directamente con Maduro, sino que las gestiones se hacen a través de los canales diplomáticos. Frente a una pregunta sobre si el mandatario venezolano debería considerar un plan sobre una transición del poder en Venezuela, ella respondió:

“Sí, yo creo que de hecho lo ha considerado, que pueda haber una salida, una transición, donde él pueda irse sin que tenga que pasar a lo mejor por la cárcel. Que venga alguien que pueda hacer esa transición y que pueda haber unas elecciones que estén legitimadas con un proceso transparente, pues sería lo más sano. Es lo que nosotros decimos, y lo que se le está proponiendo, y creo que Maduro estaría por aceptar”.

Aunque la Cancillería aseguró que sus palabras fueron sacadas de contexto, pues “el Gobierno de Colombia respeta el derecho internacional y no tiene injerencia en los asuntos internos de los demás países y respeta la soberanía del hermano país de Venezuela“, el medio publicó el audio y la transcripción.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.