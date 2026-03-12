Oriente medio y Celac: los ejes de las llamadas de Petro a Sheinbaum y Lula da Silva

Presidente Gustavo Petro, presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum, y presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Foto: Archivo

La agenda de este jueves para el presidente Gustavo Petro coprendió dos llamadas clave para el mandatario colombiano: una con el presidente de Brasil, Inácio Lula Da Silva y otra con la mandataria mexicana Claudia Sheinbaum en medio de un nuevo “teléfono roto” en las relaciones de estos países con Estados Unidos.

El mandatario colombiano llamó a sus homólogos luego de la exclusión de estos países de la denominada cumbre del ‘Escudo de las Américas’ convocada por Estados Unidos y en la que participaron mandatarios como Javier Milei de Argentina, el ecuatoriano Daniel Noboa o el salvadoreño Nayib Bukele.

La primera línea que se levantó fue con Luiz Inácio Lula Da Silva de Brasil, con quien hablaron sobre el fortalecimiento de la integración latinoamericana. Según señaló el mandatario brasileño, “hablamos sobre la integración latinoamericana y caribeña en el contexto de los preparativos para la Cumbre de la CELAC, que se celebrará el 21 de marzo en Bogotá. El presidente Petro también nos informó sobre la reunión CELAC-África programada para la mañana del 21″.

Y aunque Da Silva no aseguró su asistencia a la cumbre CELAC en Bogotá, sí abrió la posibilidad a la participación de delegados de su país en esta cita. Eso sí, los dos presidentes tendrán un encuentro en Barcelona, España, el próximo 18 de abril durante la 4ª edición del evento “En Defensa de la Democracia”.

🇨🇴🇧🇷 En la mañana de este miércoles, el Presidente @PetroGustavo, sostuvo una llamada telefónica con el Presidente de Brasil, @LulaOficial, dialogaron sobre la importancia de fortalecer la integración latinoamericana y caribeña en el marco de la Cumbre CELAC-África que se… pic.twitter.com/ov0ROzUuxk — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 11, 2026

Enseguida el llamado fue hacía México en el que Sheinbaum levantó el teléfono. Con la mandataria el diálogo abordó varios ejes, esto debido a los parecidos en políticas de los dos países. El primero fue la exclusión tanto de representación mexicana como colombiana del Escudo de las Américas de Donald Trump que pretende luchar contra las drogas. Irónicamente los dos países con mayores políticas contra el narcotráfico no fueron los asistentes.

Otro punto en común fue el de Oriente Medio, en el que ambos mandatarios han cuestionado las políticas estadounidenses en esa región. Según comunicó la oficina presidencial, "México confirma su participación en la Cumbre CELAC-África, que se realizará este 21 de marzo. El país estará representado por el Canciller Juan Ramón de la Fuente".

🇨🇴🇲🇽 El Presidente @PetroGustavo conversó este miércoles con la presidenta de México, @Claudiashein. Durante el diálogo, ambos mandatarios abordaron temas como el conflicto en Medio Oriente, la unión latinoamericana, entre otros.



México confirma su participación en la Cumbre… pic.twitter.com/BaaO59pOId — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 11, 2026

Horas despues de las dos llamadas el presidente Petro cuestionó la ausencia de los tres países de la cita convocada por Trump y señaló que “transformar una alianza anti narcotraficante en una alianza ideológica es un error sustancial. Las mafias las derrotamos todas las naciones juntas, sin importar diferencias políticas. Ese fué el sentido de mi reunión con el presidente Donald Trump y por lo que veo está de acuerdo con ello. Ni a Brasil ni a México ni a Colombia, claves en una lucha contra el narcotráfico, nos invitaron y no fué por voluntad del presidente Trump".

Asimismo, el jefe de Estado colombiano dijo que “hay que rescatar la integración latinoamericana y del caribe por encima de las diferencias ideológicas entre gobiernos.La alianza contra el narcotráfico debe ser de todos los países de las Américas sin exclusión. La magnitud del problema demanda unidad y no fundamentalismos ideológicos.Por eso mantengo mi invitación al presidente Trump para encontrarnos en Cartagena en Colombia”.

Estas llamadas se produjeron el mismo día en el que hubo sucesión de poder en Chile, país en el que ahora asumió José Antonio Kast, a quien se le denomina de la extrema derecha, en reemplazo de Gabriel Bóric, quien había sido un socio estratégico en la región tanto para Petro como para Da Silva y Sheinbaum.

