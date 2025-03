“Supérelo”: exalcaldesa Claudia López le respondió dardo al presidente Gustavo Petro

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López respondió al presidente Gustavo Petro, quien la acusó de "traicionarme siete veces". Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

La exalcaldesa de Bogotá Claudia López le respondió en la tarde de este martes al presidente Gustavo Petro, luego de que este la señalara de una presunta traición política.

En efecto, Petro aseguró en su más reciente consejo televisado de ministros –que duró poco más de dos horas y media– que supuestamente la exmandataria distrital se le habría acercado en diversas oportunidades, pero que siempre, de acuerdo con su narrativa, terminaba haciendo lo contrario y traicionándolo.

“La verdad, presidente, es que el único que aquí ha traicionado verdaderamente a Colombia es usted, que traicionó el voto de confianza por el cambio de miles de colombianos, incluido el mío”, precisó López.

Y agregó: “ cómo le duele, presidente, que al que paré en seco fue a Petro y no al metro; supérelo”.

Esta reacción de la candidata presidencial en ciernes se da 24 horas después de que el presidente Petro, durante un extenso consejo de ministros televisado, sacara varios minutos para criticar a quien ahora es su contrincante política y señalarla precisamente de una supuesta tradición.

“Claudia López me ha traicionado siete veces; no hay mujer que me haya traicionado más que Claudia López en toda mi existencia. Acordaba conmigo una cosa y al otro día en una emisora decía otra cosa”, precisó el mandatario en una sesión que duró más de tres horas y que terminó pasada la 1 de la mañana.

Lo cierto es que Petro y López han sido aliados políticos en diversas oportunidades, incluyendo la campaña presidencial del 2022, pero terminaron distanciados justo ahora que el país entró en una precampaña de cara a los comicios de 2026.

