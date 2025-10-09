Embajador de Colombia se reunió con senadores de Estados Unidos: de esto hablaron

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, se reunió con el senador republicano Rand Paul. Foto: Archivo Particular

El embajador de Colombia en Estados Unidos, Daniel García-Peña, sostuvo, en los últimos días, reuniones con varios congresistas de ese país. El tema central, según reveló el funcionario del gobierno del presidente Gustavo Petro, fue la necesidad de fortalecer las relaciones bilaterales.

“Pese a las tensiones que han dominado las noticias en los últimos días, nuestro trabajo en Washington continúa”, resaltó García-Peña. El embajador relató que se reunió con varios senadores republicanos –el partido del presidente Donald Trump–. Particularmente, se refirió a los encuentros con la senadora Marsha Blackburn de la Comisión de Comercio, el senador Rand Paul de la Comisión de Seguridad Interna y Asuntos Gubernamentales, y el senador Kevin Cramer de la comisión de Servicios Armados.

🇨🇴🤝🇺🇸 This week, Ambassador Daniel García-Peña continued his engagements on Capitol Hill, meeting with members of Congress to strengthen Colombia–U.S. cooperation across trade, security, and shared democratic values. pic.twitter.com/N2boPT6939 — Embassy of Colombia in the United States (@ColombiaEmbUSA) October 9, 2025

“Hablamos de la importancia de la relación. Nos centramos en temas de seguridad, del comercio como un elemento complementario y sobre todo, de cómo una relación debe continuar y profundizarse por el bien del pueblo norteamericano y, sobre todo, del colombiano”, resaltó el embajador García-Peña.

En las últimas semanas, la relación de Colombia y Estados Unidos se ha encontrado con varios baches. El más reciente fue la solicitud de la Casa Blanca al presidente Petro para que se retracte por sus afirmaciones sobre la supuesta presencia de colombianos en las lanchas que, a mediados de septiembre, ese país bombardeó en el mar Caribe.

A ello se suma la intervención del presidente en la asamblea general de Naciones Unidas, en la que criticó fuertemente las políticas de Estados Unidos y su cercanía con Israel en medio del genocidio contra los palestinos en la Franja de Gaza. Lo anterior junto con la participación de Petro en una marcha en Nueva York en la que llamó a los soldados estadounidenses a “desobedecer” órdenes, resultó en la decisión de la administración Trump de retirarle la visa al jefe de Estado colombiano.

