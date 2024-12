Estas fueron las cinco movidas políticas que sacudieron al país esta semana

Jaime Raúl Salamanca, presidente de la Cámara; Juan Fernando Cristo, ministro del Interior; Efraín Cepeda, presidente del Senado. Foto: Archivo Particular

Esta semana fue agitada. El Congreso finalizó sus sesiones ordinarias por lo que resta del año —con citación a extras incluida— y el Gobierno de Gustavo Petro enfrentó numerosas críticas por las discusiones de algunas de sus reformas, especialmente la de salud, así como por la designación de Daniel Mendoza, creador de Matarife, en Tailandia. Y, entre otras cosas, la sección le puso el ojo a las personerías jurídicas entregadas a iglesias de confesión no católica y reveló las peleas en el interior de la Dirección de Asuntos Religiosos; así como la argumentación del Ejecutivo para nombrar como “gestores de paz” a varios ‘exparas’.

Lo cierto es que el tema central estuvo alrededor del cierre del primer periodo de sesiones ordinarias de esta legislatura, enmarcado por roces entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y es que, mientras el Senado, dirigido por Efraín Cepeda (Partido Conservador), continúa su posición de mayor distancia con el Gobierno —incluso con peleas con el mandatario—, la Cámara, en cabeza de Jaime Raúl Salamanca (Alianza Verde), empieza a mostrar fracturas tras haber sido la más dispuesta a apoyar los articulados de la Casa de Nariño.

Es por eso que, para el cierre de esta semana, Daniela Cristancho y Leonardo Botero dialogaron con los presidentes de cada una de las corporaciones legislativas y discutieron la independencia del Congreso, su posición frente al mandatario y qué viene para 2025.

Desde la sección también se hizo un corte de cuentas a estos cuatro meses del Congreso y los resultados fueron sorprendentes. En solo 149 días, cerca de 700 proyectos fueron radicados en el Congreso, la mayoría de iniciativa parlamentaria, pero pocos lograron avanzar más allá del primer debate. Entre los que recibieron el visto bueno: la prohibición contra el matrimonio infantil, la ley contra el ruido, la ley de salud mental y bienestar emocional, el divorcio unilateral, y la creación de la licencia de maternidad para las mujeres en la política. Además, se analizaron las movidas del Gobierno para lograr avanzar en su agenda, eso sí, no sin algunos retrocesos.

Cristo no fue el único ministro que tuvo protagonismo político esta semana. El canciller Luis Gilberto Murillo habló con la redacción sobre su salida del gabinete ministerial, la posesión de Nicolás Maduro en Venezuela y las críticas a su gestión en la cartera de Exteriores. Incluso, se refirió a la designación de Mendoza en Tailandia y afirmó: “hubo información que definitivamente nosotros no conocíamos”.

“El presidente recibió una invitación, él está reflexionando y tomará una decisión y la comunicará en su debido tiempo. Yo no he recibido invitación. Pero lo que hemos dicho claramente es que no hubo actas, no hay reconocimiento. Y si no hay reconocimiento, pues obviamente no hay asistencia”, indicó sobre Venezuela.

Y la sección también estuvo pendiente de otros temas, como la designación de ‘exparas’ como gestores de paz por parte del Gobierno. El Espectador tuvo acceso al documento con la argumentación jurídica que usó el Ejecutivo para sustentar su decisión, criticada por varios sectores por incluir a figuras como Salvatore Mancuso y Hernán Giraldo.

“Es importante anotar que este grupo de gestores de paz no consiste en un proceso de negociación, sino en una mesa de trabajo. Su finalidad principal es revisar los compromisos establecidos en la Ley 975 de 2005, así como los compromisos pendientes por parte de los exintegrantes de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Lo anterior, toda vez que los únicos materiales escritos que existen al respecto están relacionados con el desarme y los lugares fijados para la dejación de armas”, quedó explícito en el oficio, firmado por Daniel Fernando Eslava, asesor de la Consejería Comisionada de Paz, que además tiene membrete de la Presidencia.

Y para finalizar esta semana, revisite el artículo de Laura C. Peralta y María José Barrios Figueroa que se publicó el domingo pasado sobre las personerías jurídicas entregadas a iglesias de confesión no cristiana, que en sí ya son materia de controversias en el interior de la Dirección de Asuntos Religiosos del Ministerio del Interior. Justamente, El Espectador dio a conocer que algunas de estas congregaciones religiosas llevaban menos de un año de creación cuando recibieron esta figura y que varios integrantes de la Mesa de Asuntos Religiosos también fruncieron el ceño con la decisión, recriminando que sectores de la derecha se han “apropiado” de la entidad.

