Influenciadores, herederos y otros rostros que buscan un cupo para llegar al Congreso

La lista de aspirantes al Congreso del 2026 incrementará sustancialmente con la campaña que impenderán numerosos movimientos políticos que buscan una curul desde la “lejanía” de los partidos tradicionales. Por los menos una decena de agrupaciones harían apuestas para lograr en marzo un respaldo ciudadano en las urnas que se traduzca en una silla en el Capitolio Nacional.

De forma oficial el movimiento Fuerza lanzó su campaña con miras al Congreso con el narrador y comentarista deportivo Javier Fernández Franco como la cara visible de la agrupación. Según dijo el ‘Cantante del Gol’ - como es conocido en los medios - el objetivo es impulsar una lista cerrada a Senado con 12 aspirantes más.

Además, también tienen serias intenciones de conseguir escaños en la Cámara de Representantes con listas en Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca, Atlántico, Sucre y la circunscripción de colombianos en el exterior.

Fernández Franco busca su llegada desde “fuera” del ámbito político con una apuesta enfocada en la “transformación de país” a través de deporte. “He vivido como deportista, como dirigente y como periodista deportivo también. Y ahora digo ¿por qué no darles la mano?, así como digo en la transmisión de mis goles, ‘démonos las manos colombianos, abracémonos en un solo corazón para vibrar por nuestro país’. No hay nada más importante en este país que el deporte para unirnos”, dijo a la hora de lanzar su campaña.

En simultáneo, desde el Valle del Cauca volvería la ola de empresarios que buscaría un lugar en el Legislativo. Tal es el caso de Tulio Gómez, también relacionado con el deporte al ser el máximo accionista del América de Cali. Gómez cuenta con empresas en diversos ámbitos dentro de los que se incluye, además del deporte, supermercados de cadena, relojería, inmobiliarias y hotelería.

A cuestas también tiene el respaldo de su cuñado, Raúl Giraldo, reputado empresario en Antioquia y quien es el máximo accionista del Independiente Medellín. Sobre la vida política de Gómez, sus intenciones por entrar a este círculo empezaron con la alcaldía de Cali, pero en 2023 se enfocaron por llegar a la Gobernación del Valle. En esos comicios perdió con Dilian Francisca Toro, además de haber sido inhabilitado por firmar contratos en el sector público previo a su aspiración.

Su llegada al Congreso sería vía el Nuevo Liberalismo, partido que le avalaría para ser una de sus principales figuras en el Valle del Cauca. El partido de los hermanos Juan Manuel y Luis Carlos Galán - hoy alcalde de Bogotá - buscaría aprovechar la maquinaria a través del América.

En lo que refiere al Pacto Histórico, la lista destaca por los nombres de aquellos influenciadores que han servido para masificar el mensaje del presidente Gustavo Petro durante su campaña en 2022 y ahora en su rol como jefe de Estado.

Por ejemplo, para Senado figura el caso de Walter Rodríguez, conocido en el mundo digital como ‘MeDicenWally’. Su intención es llegar al Senado y estará presente en los tarjetones del Pacto Histórico del próximo domingo en los que se definirá el orden de ls listas de esta colectividad. Asimismo, sucede con el caricaturista Julio César González, conocido como ‘Matador’, quien mientras impulsa su campaña tiene un contrato activo con el Estado para la realización de un programa en las redes de la Presidencia.

Otros nombres llamativos en esta lista son: William Dau, exalcalde de Cartagena; Moisés Ninco Daza, exembajador en México; Pedro Saade, hermano de Alfredo Saade; Andrés Camacho, exministro de Minas y Energía; o Carmen Caicedo, hermana del exgobernador del Magdalena Carlo Caicedo.

Asimismo sucede en la Cámara, donde se encuentra el mayor nicho de “activistas digitales’ y caras sorpresivas que aspiran al Congreso. Laura Daniela Beltrán, ‘Lalis’, es una de esas alternativas que tanteará el Pacto en las urnas este domingo 26 de octubre. Su aspiración será en la lista por Bogotá en la que, por ejemplo, en 2022 se pudo elegir María Fernanda Carrascal, con un perfil similar al de ‘Lalis’.

De otro lado, y tocando un poco la política tradicional se encuentra ClaudiaMargarita Zuleta, hija del cantante de vallenato Poncho Zuleta. Aunque intentó ser gobernadora del Cesar, en el pleno de la campaña renunció por esta aspiración. Sin embargo, su influencia en esta región no ha disminuido y podría ser una de las cartas que el Centro Democrático integre en sus listas cerradas de Senado.

