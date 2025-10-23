Lista al Senado y frente amplio: ¿Qué se va a elegir en la consulta del Pacto?

Protestas de militantes del Pacto Histórico frente al Consejo Nacional Electoral. Foto: El Espectador - José Vargas

Una decisión interna en el Pacto Histórico zanjó las dudas alrededor de la consulta de este 26 de octubre. El retiro de la Unión Patriótica y el Partido Comunista de la medición para escoger un candidato presidencial daría vía libre para la participación en el frente amplio de marzo y, en todo caso, no tocó las listas al Congreso.

Ese acuerdo interno, que dejó al Polo Democrático como el único partido capaz de dar el aval tanto al senador Iván Cepeda como a la exministra Carolina Corcho para la votación del domingo, ocurrió después de una serie de decisiones adversas que tampoco vieron solución en el Consejo Nacional Electoral (CNE). Y por él es que ahora se certifica que esa consulta sería únicamente partidista.

Primero fue el fallo del Tribunal Superior de Bogotá que levantó las medidas cautelares para la inscripción como Pacto Histórico y la más reciente fue la declaración de carencia de objeto en el CNE alrededor de la pregunta incluida en el tarjetón. Ambas pusieron en duda la posibilidad que el candidato elegido en este llamado a las urnas pudiera participar en el frente amplio de marzo, razón por la que se retiró el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, pero ahora eso pasaría a segundo plano con esta última movida.

¿Se certifica la participación en el frente amplio?

De acuerdo con un documento suscrito por el representante Gabriel Becerra (UP) y Jaime Caicedo (Comunista), no se adoptaron los mecanismos para respetar “la voluntad de las colectividades” y se calificó la consulta como interpartidista, “sin precisar las consecuencias de esa decisión”. Además, se señala que esto generó “todos los vacíos que en la práctica obstaculizan la participación del Pacto Histórico en el Frente Amplio”.

🗳️ Comunicado a las bases del @PactoCol y al pueblo colombiano



El próximo 26 de octubre se realizará la consulta del Pacto Histórico, pero informo a la opinión pública que, como representante legal de la @UP_Colombia , junto con @JaimeCaycedo, representante legal del @notipaco ,… pic.twitter.com/nPhinBaAAw — Gabriel Becerra - 4️⃣3️⃣ Pacto Cámara Bogotá 🏛️ (@BecerraGabo) October 22, 2025

Y lo cierto es que la duda principal que giraba alrededor de la consulta era si la persona allí elegida hubiera podido llegar al tarjetón de marzo. Para eso había varios argumentos: por un lado, se señaló que por ser una consulta interpartidista, esos resultados hubieran obligado a que la persona seleccionada directamente a la primera vuelta. Por otro lado, también se dijo que como sería interna (del Pacto Histórico como partido), no generaría este tipo de ruidos.

Si solo el Polo Democrático puede dar aval para la participación de Corcho y Cepeda, se convierte en una consulta partidista. Y por eso, para ambos candidatos, se subsana ese temor de no poder participar en la medición con la izquierda y la centroizquierda en la que entrarían figuras como Roy Barreras y Luis Gilberto Murillo e incluso Daniel Quintero.

¿Qué pasará con consulta para las listas al Congreso?

En pocas palabras, se mantendrá tal y como está. La decisión que se tomará con esas votaciones es únicamente decidir el orden de las listas y habrá una clave: quién llegará a la cabeza de la del Senado.

¡Tenemos buenas noticias para el país. Hoy nace oficialmente PROGRESISTAS, una nueva fuerza del cambio, después de tantas vicisitudes.



El CNE ha certificado nuestra personería jurídica y con ello damos un paso más hacia la unidad del @PactoCol pic.twitter.com/jR47my0TSN — María José Pizarro Rodríguez (@PizarroMariaJo) October 22, 2025

En una reunión con el presidente Gustavo Petro el acuerdo había sido que fuera la senadora María José Pizarro —cuyo partido Progresistas ya tiene personería jurídica— la que encabezara esa lista, sin importar lo que pasara. ¿La razón? Que por sí ella no podría participar, pues su colectividad todavía no hacía parte del registro de movimientos políticos en Colombia.

Eso no fue bien visto en algunos sectores y ese puesto no estaría tan asegurado. El acuerdo que había quedado en firme desde antes era que se disputara entre tres personas: quien quede de segundas en el mecanismo de selección de candidato presidencial por el Pacto Histórico, y las dos votaciones más altas para las listas al Senado entre hombre y mujer. La decisión final la tendrá el comité político.

Este domingo el Pacto Histórico tendrá que tomar varias decisiones y terminará de concretar sus apuestas para 2026.

