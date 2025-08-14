Sarabia se refirió a caso de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No participé”

La excanciller Laura Sarabia se refirió a la revelación de que Carlos Ramón González habría obtenido la residencia en Nicaragua. Foto: EFE - Carlos Ortega

La excanciller Laura Sarabia se pronunció, a través de su cuenta de X, sobre el caso contra Carlos Ramón González, uno de los exfuncionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, ahora investigado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Específicamente, sobre la posibilidad de que haya recibido la renovación de la residencia en Nicaragua, presuntamente, con ayuda del Gobierno colombiano.

La noticia, dada a conocer por Noticias RCN, revela que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para solicitar la renovación de la residencia de González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

De acuerdo con una carta dada a conocer por ese medio, el exfuncionario “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la misiva. La fecha del correo de respuesta del Ministerio del Interior de Nicaragua es del 21 de mayo de 2025, en la que Sarabia todavía se encontraba en la cabeza de la Cancillería.

No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad. — Laura Sarabia (@laurisarabia) August 14, 2025

Con respecto a esto, Sarabia aseguró: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”. Por el momento, la Cancillería, ahora en cabeza de Rosa Villavicencio como ministra (e), no se ha pronunciado al respecto.

