No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Política

Sarabia se refirió a caso de Carlos Ramón González en Nicaragua: “No participé”

La excanciller se pronunció a través de su cuenta de X sobre la solicitud de residencia que habría obtenido quien fue uno de los alfiles del presidente Gustavo Petro y ahora está siendo investigado por el saqueo a la UNGRD.

Redacción Política
14 de agosto de 2025 - 08:41 p. m.
La excanciller Laura Sarabia se refirió a la revelación de que Carlos Ramón González habría obtenido la residencia en Nicaragua.
La excanciller Laura Sarabia se refirió a la revelación de que Carlos Ramón González habría obtenido la residencia en Nicaragua.
Foto: EFE - Carlos Ortega
Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo

Audio generado con IA de Google

0:00

/

0:00

La excanciller Laura Sarabia se pronunció, a través de su cuenta de X, sobre el caso contra Carlos Ramón González, uno de los exfuncionarios más cercanos al presidente Gustavo Petro, ahora investigado por el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Específicamente, sobre la posibilidad de que haya recibido la renovación de la residencia en Nicaragua, presuntamente, con ayuda del Gobierno colombiano.

La noticia, dada a conocer por Noticias RCN, revela que la Embajada de Colombia en Nicaragua habría enviado un documento al Ministerio de Relaciones Exteriores de ese país para solicitar la renovación de la residencia de González, exdirector del Dapre y de la Dirección Nacional de Inteligencia.

Vínculos relacionados

Las exequias de Miguel Uribe también tuvieron una carga electoral por 2026
Un adiós entre el dolor y la pugna política: así despidió Colombia a Miguel Uribe
Esto es lo que propone el proyecto de ley para resaltar la memoria de Miguel Uribe

Sugerimos: David Luna propone presentar una sola candidatura de oposición: esto le respondieron

De acuerdo con una carta dada a conocer por ese medio, el exfuncionario “se encuentra en Nicaragua desde el pasado 5 de noviembre de 2024 y desde esa fecha no ha salido del país”.

“Solicitamos el apoyo del Ministerio de Migración y Extranjería para regularizar el estado migratorio”, se lee en la misiva. La fecha del correo de respuesta del Ministerio del Interior de Nicaragua es del 21 de mayo de 2025, en la que Sarabia todavía se encontraba en la cabeza de la Cancillería.

Le puede interesar: Presidente Petro nombró a Jorge Zorro como nuevo embajador de Colombia en Rusia

Con respecto a esto, Sarabia aseguró: “No participé ni recibí información alguna sobre trámites de residencia por parte de la Embajada en Nicaragua, circunstancia que se encuentra debidamente registrada en la trazabilidad de la entidad”. Por el momento, la Cancillería, ahora en cabeza de Rosa Villavicencio como ministra (e), no se ha pronunciado al respecto.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o lperalta@elespectador.com.

Por Redacción Política

Conoce más

Temas recomendados:

Política

noticias

Colombia hoy

Noticias de hoy

Noticias de política

Laura Sarabia

Carlos Ramón González

Ungrd

Nicaragua

 

Alberto Rincón Cerón(3788)Hace 11 minutos
Delincuente siniestro, se sabe Culpable y saltó del barco ...
Luis Figueroa Gutierrez(22669)Hace 12 minutos
Con personas sin experiencia y que suben sin tener Calidades y oficio para el cargo, soy el jefe pero eso no es mi responsabilidad. Si soy la cabeza de todo asuma que tuvo culpa así sea por omisión, pero fácil yo no fui.
LUISA FERNANDA CASTRO HERNANDEZ(56192)Hace 47 minutos
La izquierda, los del cambio, tenían doctorado en marrullas y corrupción. La ley es para los de ruana. Dan asco estos progresistas.
Pathos(78770)Hace 52 minutos
Esto es tráfico de un influencias?
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar