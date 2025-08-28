“Una propuesta violenta”: choque entre Petro y oposición por referendo por las regiones

Presidente Gustavo Petro. Foto: El Espectador - José Vargas

El llamado referendo por las regiones causó un nuevo choque entre el presidente Gustavo Petro y la oposición. El jefe de Estado cuestionó la iniciativa, asegurando que busca crear “dos Colombia”, a lo que promotores de la propuesta –que ya se discute en el Senado– respondieron.

Este referendo, que fue radicado como proyecto de ley luego de que su comité promotor recogiera 3,3 millones de firmas (de las que la Registraduría avaló poco más de dos millones), busca que los impuestos de renta y al patrimonio sean recaudados y administrados directamente por los departamentos. En la actualidad, esta tarea es potestad de la Nación.

En su cuenta en X, Petro aseguró que “En el referendo propuesto por el gobernador de Antioquia y con firmas que lo respaldan de solo Bogotá y Antioquia, se quiere hacer dos Colombia; una rica Medellín y Bogotá, con sus zonas de pobreza, y otra pobre: el resto de Colombia”.

También dijo: “Es una propuesta violenta que dirige una uribista sucreña que ocasionaría la destrucción de Sucre y todos los demás departamentos del Caribe y todos los demás departamentos que son como Sucre. El sueño del centralismo impuesto desde las dos ciudades más grandes para vaciar de riqueza el resto del país”. Petro se refería a la exsenadora María del Rosario Guerra, integrante del comité del referendo.

Las críticas de Petro llegaron luego de que la senadora Clara López (Pacto Histórico) publicara su intervención en la Comisión Primera del Senado, célula legislativa donde la propuesta tendrá su primer debate.

Entre los cuestionamientos de la congresista está que “en este contexto que vivimos de recentralización de los recursos implicaría un desgaste impresionante al ver que no están coordinados las propuesta del referendo y el acto legislativo aprobado por el Congreso” para reformar el Sistema General de Participaciones (SGP) para que las entidades territoriales pasen de recibir 25% a 39,5% de la financiación para sectores como salud y educación en un periodo de 12 años.

Según la congresista, los términos del referendo llevarían a que haya una reducción de hasta 133 billones para 2038 en los recursos del SGP.

En todo caso, también ha habido voces de defensa del referendo. El senador Carlos Fernando Motoa (Cambio Radical), coordinador ponente del proyecto de ley, respondió a Petro.

“Descalificaron el Referendo Por Las Regiones y a los 4 millones de ciudadanos que decidieron acompañarlo con su firma. Se trata de un irrespeto que no solo pone en peligro la vida de los promotores, sino que falta a la verdad al sugerir que se crearán dos países, cuando el objetivo es otro: incrementar los recursos de los territorios (incluidos los departamentos del Caribe) a la vez que se adelgaza la chequera de un Gobierno Nacional derrochón e incapaz”, dijo el congresista.

Sr. @PetroGustavo y sus secuaces piden que los demás bajen el tono, pero insisten en mantener la violenta retórica izquierdista contra los sectores de oposición, con el agravante de que también descalificaron el #ReferendoPorLasRegiones y a los 4 millones de ciudadanos que… https://t.co/CSM5zG1d3w — Carlos Fernando Motoa (@senadormotoa) August 28, 2025

Por su parte, María del Rosario Guerra aseguró: “El referendo de iniciativa ciudadana recogió más de 3.3 millones de firmas en todo el país y busca darle más recursos a todos los departamentos y municipios de Colombia, a través de destinar el recaudo del impuesto de renta y patrimonio para todos los departamentos”.

En caso tal de que el Congreso autorice el referendo fiscal, la Corte Constitucional tendría que pronunciarse si este está en el marco de la Carta Magna y finalmente el presidente tendría un plazo de seis meses para convocarlo si se surten todas estas etapas.

Finalmente, para lograr su aprobación, este referendo deberá tener éxito en las urnas y contar con la participación de, al menos, el 25% del censo electoral para que se dé por válido y de ahí lograr la mitad más uno de los votos. La meta es que se realice para finales de este año o inicios del próximo.

