Petro posesionó a Gustavo Bolívar en el DPS y a la nueva ministra del Deporte Foto: DPS

El presidente Gustavo Petro posesionó este martes en la Casa de Nariño a tres nuevos funcionarios que entrarán a formar parte de su círculo más cercano: Gustavo Bolívar (director de Prosperidad Social), Luz Cristina López (Ministra del Deporte) y Paula Robledo (Secretaría Jurídica de la Presidencia).

Según dijo el mandatario, los tres están llamados a aportar al cambio con el que fue elegido este Gobierno y tendrán retos puntuales en sus entidades. En primer lugar habló de la Secretaría Jurídica de la Presidencia, que calificó como “el primer faro cuando de normas se trata”. Según explicó, la responsabilidad de Robledo será evitar fallas al máximo posible en la promulgación de normas que luego serán evaluadas por las altas cortes.

El Presidente @petrogustavo le solicitó a la nueva Secretaria Jurídica de la Presidencia de la República, Paula Robledo Silva, que se debe examinar y reconocer todas las normas y su correspondencia con la Constitución y las leyes vigentes para lograr que la Presidencia no se… pic.twitter.com/9quwMyxnv3 — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 5, 2024

Lea también: “Podríamos analizarla”: Gobierno reaccionó a la propuesta de una ley de punto final

En el caso del Ministerio del Deporte volvió a lanzar críticas contra los organizadores de los Juegos Panamericanos que, según él, privilegiaron el dinero con su decisión de no realizar las justas en Barranquilla, aún cuando el Gobierno tenía los recursos para pagar por esos derechos. En este punto aseguró que la tarea de la nueva ministra será priorizar la educación por encima del “cemento”.

De hecho, el mandatario aseguró que no es enemigo de la tesis que habla de los errores de pasar de Coldeportes a una cartera ministerial, pues explicó que no ha visto la “bondad” de esa decisión y que “en el deporte están pesando más los ladrillos que la educación (...) no es que no se necesiten, pero no es la prioridad”.

No se pierda: “Los petristas purasangre”: López, Bolívar y Carrillo llegan a la Casa de Nariño

Sobre el DPS, entidad a la que llega uno de los principales alfiles del petrismo, para reemplazar a Laura Sarabia, Petro dijo que la misión es focalizar las ayudas a la niñez y las madres cabeza de familia, así como a los adultos de la tercera edad. En este punto lanzó una dura crítica al Congreso por el trámite de la reforma pensional y señaló que el presidente del Senado, Iván Name, “se jacta” de no agendar el proyecto.

Noticias en desarrollo…

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; dcristancho@elespectador.com; lduarte@elespectador.com; o lperalta@elespectador.com.