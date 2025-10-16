Aprobación del presupuesto dependerá del quórum en el Senado: así está el pulso

El Gobierno busca que se mantenga el quórum mínimo -de 53 senadores- para que se apruebe el presupuesto en el último debate. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

La discusión del presupuesto de 2026 está en su recta final, faltando solo que el Senado termine el debate que inició este miércoles. No obstante, el camino, a diferencia de lo que ocurrió en la Cámara de Representantes –que lo aprobó tras 12 horas de debate–, no está despejado.

El debate fue levantado ayer sin que finalizaran las intervenciones. Por ello, el presidente del Senado, Lidio García (Partido Liberal), citó para las 9 de la mañana a una nueva sesión de la plenaria. Sin embargo, el pulso se dará no solo entre los reparos y los apoyos al proyecto de ley, sino, sobre todo, en mantener o no el quórum para que se pueda votar el presupuesto.

De hecho, este mismo miércoles se vio cómo es la estrategia. El Senado, sobre las 6 de la tarde, aprobó la ponencia: el primer paso para pasar a discutir cada uno de los 74 artículos que buscan que el Gobierno del presidente Gustavo Petro tenga COP 546 billones para el próximo año. Pero su aprobación mostró cómo se está moviendo la oposición. En el salón solo estuvieron presentes 53 senadores, el número mínimo para que haya quórum decisorio.

Las bancadas de Cambio Radical, de Centro Democrático y del Partido Conservador se han movido para intentar desarmar el quórum. Si consiguen que no se alcancen los votos, aún si la mayoría resulta a favor del presupuesto, no quedaría aprobado. Es un escenario similar al que pasó en marzo pasado durante la votación de la consulta popular, cuando, por la falta de dos votos, se hundió la propuesta hecha por el presidente Petro, luego de que la Comisión Séptima del Senado –donde hoy se discute la reforma a la salud– también se hundiera la reforma laboral.

Los opositores del gobierno buscan que se desarme el quórum, porque si no se logra la aprobación, el presupuesto de 2026 tendría que salir tal y como lo definieron las comisiones económicas del Senado y la Cámara en el primer debate. Esto es clave, porque cuando llegó la ponencia, luego de ese round, tenía cambios que han cuestionado en varias bancadas. Particularmente, en temas como aumentos al presupuesto de la Presidencia.

Uno de los principales cambios es en el Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) de Angie Rodríguez. En el primer debate se aprobó un presupuesto para la entidad por COP 1,11 billones. Pero para segundo debate llegó a COP 1,40 billones, lo que supondría un aumento de COP 280.000 millones. La alerta que han hecho congresistas que se oponen al gobierno del presidente Gustavo Petro es que se destinaría a la campaña de las elecciones de 2026.

“El presupuesto sigue inflado. COP 546 billones es mucho más de lo realista. Prendo la alarma. Se necesita un candado porque, de hundirse la ley de financiamiento, el gobierno puede salir a endeudarse por COP 16 billones. Al Dapre le asignan COP 280 mil millones adicionales, que se manejan sin control, sin un rubro específico y en plena ley de garantías”, dijo la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde).

Es decir, si al Gobierno le toca decretar el presupuesto, tendrá que hacerlo sin esos cambios, como los COP 280.000 millones adicionales para el Dapre. Hasta el próximo 20 de octubre hay plazo para que finalice la discusión y, luego, si el Ejecutivo consigue mantener los votos, seguiría la conciliación que tendría que darse ese mismo día, es decir, el próximo lunes.

