Gobierno Petro ultima detalles para la cumbre Celac-UE: esto es lo que se sabe

A menos de un mes para que ocurra la cumbre entre la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) y la Unión Europea, el gobierno de Gustavo Petro está ultimando los detalles del evento que tendrá lugar en Santa Marta. Una avanzada ya aterrizó en la capital del Magdalena y el mismo mandatario ha hablado de la posibilidad de abrir más puertas a la llegada de jefes de Estado extranjeros al país.

Pero con miras a ese encuentro que ocurrirá a inicios de noviembre (entre el 9 y el 10), ya hay varios procesos andando para blindarlo de cualquier tipo de dudas, especialmente logísticas. Esta semana aterrizó en Santa Marta una avanzada para una reunión preparatoria con la alcaldía de Santa Marta, en la que estuvieron presentes el embajador Rafael Arismendi, director de Protocolo de la Cancillería, y Camilo George, secretario de Gobierno de la Alcaldía de Santa Marta.

Por el momento, se ha confirmado la asistencia de la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, y el canciller federal de Alemania, Friedrich Merz. En entrevista con El Espectador, Francisco Gutiérrez, de la Dirección de Mecanismos de Integración y Concertación Regionales del Viceministerio de Asuntos Multilaterales, aseguró que de los 27 jefes de Estado de Europa, han confirmado su asistencia “alrededor de un 35 o 40 % a la fecha”.

Colombia asumió la presidencia pro tempore de la Celac en abril, con un periodo de un año. El objetivo es avanzar en una “triple agenda” que gire en torno a los temas energéticos, digitales y ambientales. Y con eso en mente es que también se han adelantado, como es tradición, encuentros con otros socios.

En mayo ocurrió el foro entre la Celac y China, pero a diferencia de este, que es entre jefes de Estado, ese era de carácter ministerial. En todo caso, contó con la participación del mismo Petro, así como de los presidentes Luiz Inácio Lula da Silva (Brasil) y Gabriel Boric (Chile).

El mandatario Petro ha hablado de seguir expandiendo esos diálogos, que van en línea con la meta del “Gobierno del cambio” de ampliar el abanico de inversiones extranjeras en el país. Este miércoles, a través de su cuenta de X, aseguró que propuso a los Estados Unidos “una reunión Celac-EE. UU. para estudiar la integración económica de una gran América“.

"No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz”, agregó, en referencia a los ataques a embarcaciones en esa zona marítima, por los que ha criticado duramente al presidente Donald Trump y que le han valido una solicitud de retractación desde la Casa Blanca.

Le propuse a los EEUU una reunión CELAC/ EEUU para estudiar la integración económica de una gran América.



No hubo respuesta y lo que tenemos es una agresión en el Caribe que se había constituido como zona de paz.



En ese mismo trino aseguró que no asistiría a la Cumbre de las Américas en República Dominicana y mantuvo que en la reunión entre Celac y la UE "se propondrá una fuerte alianza basada en el conocimiento, las energías limpias, la inteligencia artificial con soberanía pública global de su regulación”.

“Propusimos las reuniones CELAC / Unión Africana y CELAC/ medio oriente [sic]. Podríamos pensar una CELAC /India Creo que el camino de América Latina es las más abiertas y profundas relaciones con el mundo”, apuntó.

Sobre la que se espera con la Unión Africana el próximo año, el mismo jefe de Estado propuso que esta tuviera lugar en Cali. Eso sí, se trata de una vitrina internacional que Petro seguirá aprovechando para mantener su discurso vigente, especialmente en el año electoral.

