Petro propone a Sheinbaum crear un observatorio binacional sobre el crimen organizado

Luego del asesinato del alcalde de Uruapan (México), Carlos Manzo, el presidente Gustavo Petro le propuso a su homóloga Claudia Sheinbaum crear un observatorio sobre el crimen organizado en Colombia y México. La propuesta llega por dos hechos. Primero, por el rechazo de la presidenta del país norteamericano del asesinato de Manzo, asegurando que fue por grupos vinculados con el narcotráfico. Y segundo, por la tesis del presidente Petro de que las mafias son transnacionales.

“La lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de la democracia de los pueblos”, escribió Petro en su cuenta en X. Ante ello, afirmó “Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia”.

“Hay quien pide la guerra contra el narco, la militarización y la guerra, eso no funciona, es más es lo que llevó a la situación de Violencia en en Michoacán”, dijo Sheinbaum sobre el asesinato de Manzo. Hasta el momento, la jefa de Estado mexicana, quien tiene cercanía ideológica con el presidente Petro, no ha dado respuesta a la invitación del mandatario.

Es importante que se configure el observatorio sobre el crimen organizado entre México y Colombia. La lucha común contra mafias multinacionales bien cimentada y apoyada en el análisis y la inteligencia de alto nivel, puede ser victoriosa en favor de lla democracia de los… — Gustavo Petro (@petrogustavo) November 3, 2025

No es, en todo caso, la primera vez que el jefe de Estado colombiano realiza un llamado a Sheinbaum para el esclarecimiento de hechos de violencia. Así lo hizo cuando se conoció el asesinato de los músicos Bayron Sánchez, conocido como “B-King”, y Jorge Luis Herrera –”Regio Clown”–, en septiembre pasado.

En esa ocasión, Petro le pidió a Sheinbaum, a quien llamó “mi amiga y compañera de lucha desde el M-19”, que se investigara la desaparición y posterior homicidio de los músicos, aseverando que “desaparecieron después de su concierto en Sonora, quizás por las mafias multinacionales que crecen en nuestro continente, por el consumo desaforado de drogas en los EEUU que crecen, también, por la falta de amor de su sociedad decadente”.

