Se arma polémica por cita de Palacio a congresistas que votarán reforma a la salud

A los senadores les llegó invitación de la Presidencia para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Foto: Archivo Particular

La cita programada para las 3 de la tarde de este miércoles en la Casa de Nariño con varios congresistas ha generado polémica. Ante la negativa de senadores opositores de asistir al Palacio para conversar con el presidente Gustavo Petro, este aseguró que no había ninguna cita programada. Sin embargo, los 14 senadores de la Comisión Séptima, donde se discute la reforma a la salud, sí recibieron una invitación.

La historia es así. Al inicio de la semana, los senadores de la célula legislativa recibieron un mensaje a título de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, en el que se lee: “los invitamos cordialmente a un espacio de diálogo con el presidente de la República, Gustavo Petro, sobre el trámite del proyecto de ley de reforma a la salud, que cursa actualmente en la Comisión Séptima”.

En la mañana de este martes, el Partido Conservador anunció que no asistiría al encuentro. Esa colectividad tiene dos asientos en la comisión, con las senadoras Nadia Blel y Esperanza Andrade.

“El Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión VII y el presidente de la República. Seguiremos en el seno de la Comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional, defendiendo nuestra postura de pedir el archivo de esta iniciativa”, indicó la colectividad en un pronunciamiento.

Similar fue la respuesta de los uribistas Honorio Henríquez y Alirio Barrera. En un comunicado, el primero afirmó: “He mantenido una postura clara y argumentada respecto a nuestra solicitud de archivo de la reforma, por ser fiscalmente insostenible (...) Nuestro partido está comprometido con no seguir prolongando ni agudizando la crisis”.

Luego de conocerse la inasistencia de los cuatro senadores, el presidente Petro reaccionó. Lo hizo negando que él haya convocado un encuentro con ellos. “Yo no he pedido reunirme con la comisión séptima del senado, sus mayorías ya demostraron lo que son, ya sabemos lo que pasa, las mayorías no pueden romper sus compromisos pactados; la oportunidad la tendrá la plenaria del senado o será el poder constituyente”, escribió en X.

Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público los dueños de las EPS.



¡mamola!



Sobre estos congresistas ya quien tiene que decidir es el pueblo colombiano. https://t.co/XaYP2TG6BY — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2025

En otra publicación en dicha red social, insistió: “Yo no he citado ninguna reunión con los que sabemos que quisieron hundir la reforma pensional y ahora buscan que se sigan robando el dinero público los dueños de las EPS”.

Ante esto, la senadora Blel, quien es presidenta del Partido Conservador, le respondió al jefe de Estado: “Su trino nos revela que la cordial invitación de la Directora del DAPRE a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un ‘desajuste institucional’. Sería un hito memorable que, antes de que concluya su gobierno, lográramos presenciar una decisión donde las distintas voces del Ejecutivo no se contradigan, como suele ser la norma”.

Respetado Presidente @petrogustavo, su trino nos revela que la cordial invitación de la Directora del DAPRE a la Comisión Séptima fue, por decirlo suavemente, un "desajuste institucional".

Sería un hito memorable que, antes de que concluya su gobierno, lográramos presenciar una… https://t.co/iGjNCD0ShJ — Nadia Blel Scaff (@nadiablel) October 14, 2025

