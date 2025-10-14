Gobierno cita a congresistas para discutir presupuesto y salud, pero ya hay choques

Honorio Henríquez, Alirio Barrera y Nadia Blel, senadores de la Comisión Séptima donde se debate la reforma a la salud. Foto: Prensa Senado

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Luego de la semana de receso, el Congreso retomará las discusiones de proyectos de ley claves. Teniendo ello en cuenta, Presidencia, por iniciativa de la directora del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Angie Rodríguez, citó a las bancadas con asiento en la Comisión Séptima del Senado, donde se discute la reforma a la salud. Además, las comisiones económicas de las cámaras alta y baja se reunirán con el Ministerio de Hacienda.

Pese a ese ánimo de negociación con el que arranca la semana, ya hay trabas. La bancada del Partido Conservador, que tiene dos senadoras en la Séptima –las congresistas Nadia Blel y Esperanza Andrade–, no asistirá a la cita en el Palacio presidencial.

Puede leer: Estas son las discusiones claves que habrá en el Congreso tras semana de receso

“El Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión VII y el presidente de la República. Seguiremos en el seno de la comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la inconveniencia del proyecto de reforma a la salud presentado por el Gobierno Nacional, defendiendo nuestra postura de pedir el archivo de esta iniciativa”, indicó la colectividad en un pronunciamiento.

Agregó el partido que “nuestro compromiso es la construcción de una reforma a la salud que responda a las necesidades reales del país, pero no respaldaremos ninguna ponencia alternativa sin que garantice los recursos para proteger la salud y la atención digna para todos los colombianos”.

El Partido Conservador anuncia que no asistirá a la reunión programada hoy en la Casa de Nariño entre los miembros de la Comisión VII y el Presidente de la República.

Seguiremos en el seno de la Comisión, como es nuestro deber, dando el debate con argumentos sobre la… — Partido Conservador (@soyconservador) October 14, 2025

También: Ya está lista la cita clave del Centro Democrático para definir a su carta presidencial

El rechazo de las conservadoras a asistir a la reunión muestra que los números aún no están claros en esa célula sobre el futuro de la reforma a la salud. Además de los votos para archivar la reforma de Blel y Andrade, el Gobierno tampoco cuenta con los votos de los senadores Honorio Henríquez y Alirio Barrera, ambos del Centro Democrático.

A favor de la discusión, pero también divididos, estarían los otros diez congresistas de la comisión, toda vez que hay otras dos ponencias: la del Gobierno –que cuenta con respaldo de, entre otros, Martha Peralta y Ferney Silva del Pacto Histórico y Ómar de Jesús Restrepo (Comunes)– y la alternativa, promovida por la senadora Norma Hurtado (La U).

Le puede interesar: Estas son las dos fechas que tienen en guardia a los sectores políticos de cara a 2026

A las estrechas cuentas en la Comisión Séptima, se suma la discusión que iniciarían este miércoles las plenarias del Senado y la Cámara sobre el presupuesto de 2026. Aunque el ánimo general es evitar que el presupuesto salga por decreto, para lo que el Congreso tiene plazo hasta el próximo 20 de octubre para aprobar el proyecto, la discusión está en los cambios que se espera hacer.

Ya el presupuesto llega con un recorte de COP 10 billones de los COP 556,7 billones originales del proyecto que radicó el ministro de Hacienda, Germán Ávila. Y ante la crisis fiscal que hoy enfrenta el país, y que se podría acentuar el próximo año, hay bancadas que ya plantean que se realice un nuevo recorte a las cuentas del gobierno del presidente Gustavo Petro para 2026, con la oposición esperando que se puedan disminuir en otros COP 16 billones para que quede, finalmente, en COP 530 billones.

Además: El próximo domingo habrá elecciones de los Consejos de Juventud: consulte si es jurado

Por lo mismo, para este martes está programada una reunión en la Hacienda Santa Bárbara, sede del Ministerio de Hacienda, con las comisiones económicas del Senado y la Cámara con el Gobierno para discutir posibles nuevos cambios en el articulado que deberá discutirse en un plazo de seis días para que no se hunda.

👁‍🗨 Conozca cómo votan los senadores y representantes a la Cámara en ‘Congreso a la mano’.

👉 Lea más sobre el Congreso, el gobierno Petro y otras noticias del mundo político.

✉️ Si tiene interés en los temas políticos o información que considere oportuno compartirnos, por favor, escríbanos a cualquiera de estos correos: hvalero@elespectador.com; aosorio@elespectador.com; dortega@elespectador.com; mbarrios@elespectador.com ; lbotero@elespectador.com o jsperez@elespectador.com.