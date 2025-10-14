Petro, Gaviria y gobernador de Antioquia chocan por diálogos con narcobandas

Resume e infórmame rápido

En medio del propósito del presidente Gustavo Petro de darle un nuevo impulso a su política de “paz total” –en la recta final de su gobierno–, surgieron nuevas críticas. Puntualmente, el expresidente César Gaviria y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, cuestionaron recientes declaraciones del jefe de Estado sobre el Clan del Golfo y el Tren de Aragua.

El primero en hacer cuestionamientos fue Rendón. Este lunes, el presidente Petro manifestó que “he iniciado contactos con el clan del Golfo con la intermediación del gobierno de Catar. Es hora de reiniciar los contactos con el ELN”.

Ante esto, el gobernador Rendón respondió en X, citando la noticia de una asonada contra el Ejército en Sonsón, municipio del Oriente antioqueño: “Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con lo que usted negocia en Catar. Esta es su paz total. ¿Se enteró que les incineraron vehículos a nuestra Fuerza Pública y que los bandidos que capturaron les fueron arrebatados? ¿Se enteró acaso que nuestros uniformados fueron acorralados y después de 12 horas salieron de esa zona?”.

El presidente Petro le respondió a Rendón, asegurando que “el Ejército va con toda contra la mafias y hay mafias amigos de políticos que se defienden es poniendo a la población de escudo. Vamos con toda contra los narcotraficantes y sus bienes en Antioquia y en Colombia”.

Es simple, estos son los narcos del Clan del Golfo con lo que usted negocia en Catar.

Esta es su paz total.



¿Se enteró que les incineraron vehículos a nuestra Fuerza Pública y que los bandidos que capturaron les fueron arrebatados?



¿Se enteró acaso que nuestros uniformados… https://t.co/GE3DOlHu52 pic.twitter.com/fGeziEYy6w — Andrés Julián (@AndresJRendonC) October 13, 2025

Pero ese no fue el único cruce. En una carta pública, el expresidente César Gaviria se refirió a recientes declaraciones de líderes del narcogrupo de origen venezolano Tren de Aragua, solicitando que Colombia permita un proceso con ellos.

“El Tren de Aragua no es una organización criminal más, dedicada al narcotráfico y a otras actividades ilícitas de carácter transnacional. Es una de las organizaciones internacionales delincuenciales más poderosas que se ha expandido con gran rapidez. Sus actividades criminales no se limitan al narcotráfico. Es una multinacional del crimen que trafica con todo, incluidas personas”, escribió Gaviria.

Y agregó: “De concretarse el ingreso de cabecillas del Tren de Aragua a la Paz Total, el país entero debe entrar en alerta máxima porque ello significaría que el gobierno ha tomado un rumbo intencionalmente dirigido a causarle daño a Colombia en beneficio de organizaciones criminales extranjeras de enorme peligrosidad”.

En respuesta, el presidente Petro aseguró que “le hago conocer al ex presidente Cesar Gaviria, que el crimen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que la mafia era provinciana y se encandilaba con Miami o ‘La Catedral’”.

Le hago conocer al ex presidente Cesar Gaviria, que el crímen hoy está internacionalizado desde hace bastantes años. Ya no es como en la época de Pablo Escobar, que la mafia era provinciana y se encandilaba con Miami o 'La Catedral'. https://t.co/PUZyq5QcQP — Gustavo Petro (@petrogustavo) October 14, 2025

