Petro reitera que no está relacionado con escándalos en su campaña ni en la UNGRD

El presidente Gustavo Petro aseguró que si la Fiscalía General no lo ha encontrado directamente relacionado con los señalamientos de irregularidades en su campaña electoral ni con el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres es porque sería inocente.

“Hay que decirlo con claridad, no podrán ni encontrar irregularidad en la campaña, ni menos en Odebrecht, tema que denuncié, ni en la UNGRD donde un codicioso usó el mecanismo de corrupción que ya existía antes”, indicó en su cuenta de X.

Según el jefe de Estado, que la Fiscalía General de Luz Adriana Camargo no lo encuentre directamente relacionado con los escándalos que investiga no es por protección, sino sinónimo de su inocencia.

Sobre su campaña, la Fiscalía, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y la Comisión de Comisiones de Acusaciones de la Cámara de Representantes adelantan procesos para determinar si hay inconsistencias en la financiación de esta, no solo desde la vulneración del tope de gasto, sino también desde el ingreso de dineros ilegales.

El caso más reciente es el de alias Papá Pitufo, el zar del contrabando que intentó infiltrar la campaña en 2022 y habría donado $500 millones que fueron regresados por orden directa del presidente Petro.

Igualmente, el mandatario dijo no tener interés en acumular riqueza y agregó que no ha robado recursos del Estado.

“Saldré de la Presidencia sin carro, sin finca, sin cuentas en el exterior y me temo que sin casa que quedará para mis hijos. Mi casa la terminé de construir en el 2011, antes de ser alcalde, y hasta ahora estoy terminando de pagarla al banco. No tengo grandes haciendas, ni he ordenado matar a nadie, ni me he robado un solo peso del pueblo”, agregó.

Sobre la UNGRD, la Corte Suprema de Justicia anunció recientemente la apertura de una nueva investigación contra 32 congresistas por el testimonio que entregó María Alejandra Benavides, exasesora del exministro de Hacienda Ricardo Bonilla, en la Fiscalía.

