La propuesta de Petro obedece a un análisis jurídico del CNE que dictaría que el partido alternativo no podría presentarse en las elecciones al Congreso dentro de la coalición del Pacto Histórico.

El país despertó este miércoles con una nueva noticia que política: Gustavo Petro, senador y precandidato presidencial, le propuso a los militantes de Colombia Humana renunciar a la personería jurídica para mantenerse en la coalición electoral del Pacto Histórico (liderada por él). La razón se origina en el análisis jurídico que en estos momentos adelanta el Consejo Nacional Electoral (CNE) sobre Colombia Humana para definir si es un partido mayoritario o no. Si la entidad determina que efectivamente lo es, la colectividad no podría participar en el Pacto Histórico para lanzar al Congreso una lista única con las fuerzas de izquierda, en las elecciones de 2022.

El estudio del CNE cayó como un baldado de agua fría encima de la militancia de Colombia Humana pues, se sabe, es una de las ramas políticas más gruesa y de mayor relevancia en el Pacto Histórico, alianza donde confluyen otras fuerzas como el Polo Democrático y el MAIS. Para los adeptos a las ideas del senador Gustavo Petro, esto también representa un palo en la rueda de su andar, pues tan solo hace unas semanas la Corte Constitucional les otorgó la personería jurídica, lo que puso punto final a una lucha que desde hace unos años venía dando Petro para que a Colombia Humana se le diera el apellido de partido político y lo reconocieran así las autoridades electorales.

La llama volvió a avivarse esta semana, pues el estudio que recién reposa en el CNE tendría repercusiones en el accionar de Colombia Humana en 2022. En su artículo 262, la Constitución establece que los partidos o movimientos minoritarios, es decir, que hayan obtenido en una votación hasta el 15 % de votos válidos de la respectiva circunscripción, son los que podrán presentar sus listas a corporaciones públicas en coalición. Para el CNE, Colombia Humana podría salir de la alianza del Pacto Histórico por los ocho millones de votos que recibió Petro en las elecciones presidenciales de 2018. Según la institución electoral, ese resultado (que dejó a Petro de segundo en la contienda contra Iván Duque y le significó la curul de la oposición en el Congreso) representaría más del 40 % de los sufragios totales de esos comicios. En esa línea, a Colombia Humana no le aplicaría la regla de aspirar en coalición y en cambio tendría que hacerlo con una lista independiente al Senado y la Cámara.

Sin embargo, para Petro esa argumentación no es válida. Por un lado, el senador expresó que el CNE está compuesto por magistrados con posturas políticas, pertenecientes a partidos “que en su inmensa mayoría compiten contra nosotros”. “Esa parcialidad política, es de hecho una falta total de garantía electoral democrática. Es por ello que nos negó la personería jurídica durante años”, señaló en su Twitter. Por el otro, Petro reitera que la regla que establece el artículo 262 de la Constitución no aplica de esa manera que dice el CNE pues Colombia Humana no participó en las elecciones al Congreso de 2018, por lo tanto su partido “cumpliría el requisito de ley para hacer una coalición”. Entonces, para el precandidato de izquierda esto es una reacción del CNE para “impedir” una participación plena en 2022.

“Un sector del Consejo Electoral pretende trasladar entonces el resultado de las elecciones presidenciales a las parlamentarias, para dividir el Pacto Histórico e impedirle a Colombia Humana participar en él”, afirmó. Así las cosas, de tomarse la decisión de que Colombia Humana deba ir en soledad a las elecciones del próximo año, Petro instó a sus copartidarios a que juntos renuncien a la personería jurídica pues, aseveró, la “unidad democrática” construida en el Pacto Histórico es un objetivo mucho mayor que la posibilidad de haberse constituido como partido y los beneficios que eso trae.

“Para nosotros de tomarse esa decisión significa, que tendríamos que sacar listas propias de Colombia Humana para salvar la personería jurídica o renunciar a la personería para sostener el Pacto Histórico. A todos y todas las militantes de Colombia Humana les propongo de tomarse la decisión atrabiliaria por el Consejo Electoral, que renunciemos a la personería jurídica de Colombia Humana. Está por encima el gran esfuerzo de unidad democrática para cambiar a Colombia”, aseveró.

Por ahora, este diario conoció que al interior del CNE se prepara un concepto que iría en la vía de la lectura de Petro. La decisión debe, en todo caso, tomarse pronto, pues las elecciones están a la vuelta de la esquina.